Wohnwagen in Schmiechen vollständig ausgebrannt

Bei einem Brand vollständig zerstört worden ist am frühen Montagmorgen ein Wohnwagen in Schmiechen. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr kurz vor 5 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Auenweg aus. Ein Wohnwagen brannte. Der Wohnwagen stand unter einem Carport. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch das Feuer wurde der Wohnwagen zerstört, der Carport wurde ebenfalls beschädigt. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Wie das Feuer entstanden ist, war laut Polizei am Montagnachmittag noch nicht bekannt. Die Ehinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.