Wochenmarkt zieht in die Spitalgasse

Der Schelklinger Wochenmarkt befindet sich seit Mittwoch nicht mehr in der Marktstraße, sondern in der Spitalgasse (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Zunächst waren die Händler nicht wirklich begeistert von der neuen Situation, nach ein paar Stunden zeigte sich allerdings: Der „neue“ Markt wird gut von den Bürgern angenommen, es wirkt voller und ein neuer Händler, der Fisch verkauft, hat sich ebenfalls hinzugesellt.

Was lange währt, wird endlich gut. So, oder so ähnlich könnte man die Bemühungen von Heinz Zeiher, CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Fraktionssprecher im Rat, bezeichnen. Ein Jahr lang ist der Schelklinger bei Wind und Wetter Mittwochs ans Rathaus gefahren, um sich den Wochenmarkt anzusehen, der in Schelklingen schon lange kein richtiger Wochenmarkt mehr war. Maximal drei Händler, an manchen Tagen sogar nur zwei, seien vor Ort gewesen. Das Bild, was sich bis vergangene Woche jeden Mittwoch in der Schelklinger Innenstadt bot, war eher traurig als zufriedenstellend. Viel zu viel Abstand zwischen den Verkaufsständen ließen einfach kein einheitliches Bild in der Stadt erscheinen. „Jetzt haben wir einen geschlossenen Markt, das sieht man und wirkt gleich viel besser“, sagt Heinz Zeiher, der im Gemeinderat auf Grundlage eines Antrags die Initiative zum Umzug des Wochenmarktes ergriffen hatte. „Hinzu kommt die Tatsache, dass es einfach nicht verhältnismäßig ist, dafür eine der wichtigsten Straßen in Schelklingen zu sperren“, hatte Heinz Zeiher in seiner Antragsstellung unter anderem begründet.

Dass er sich ein ganzes Jahr lang Zeit genommen hat, bevor er den Antrag stellte, ist für den Kommunalpolitiker eine Selbstverständlichkeit: „Ich wollte da keine unausgegorene Entscheidung fällen.“ Sorgen um etwaige Umsatzeinbrüche bei den Händlern macht er sich keine: „Wir haben hier eine ausgezeichnete Qualität an Waren und außerdem sind die meisten Kunden ja sowieso Stammkunden.“

Ganz einfach sei es nicht gewesen, den Händlern den neuen Standort schmackhaft zu machen, sagt auch Schelklingens Hauptamtsleiter Edgard Sobkowiak: „Diese Aufgabe hat aber Bürgermeister Ruckh selber als Marktbesucher übernommen und hat mit den Händlern geredet.“

Keine einbrechenden Umsätze

Dass sich die Marktbeschicker wenig bis gar keine Sorgen um einbrechende Umsätze machen müssen, zeigte auch gleich der erste Markttag. Gut besucht präsentierte sich gegen 10 Uhr am Morgen die Spitalgasse und somit hatten die Händler alle Hände voll zu tun. Sogar ein neuer Händler war hinzu gekommen und so gibt es seit dieser Woche auch Fisch zu kaufen.

Ulrike Beer, Verkäuferin bei der Bäckerei Mangold aus Laichingen, zeigte sich fast schon begeistert von der neuen Situation. „Wir sind seit Anfang an dabei, das sind jetzt ungefähr 20 Jahre. Die Umstellung ist gut, es sieht wesentlich besser aus und wird offensichtlich von den Leuten angenommen.“

Das unterstreicht auch Edgar Sobkowiak, der selbst regelmäßig Marktbesucher ist: „Hier haben wir jetzt mit den sanierten Gebäuden eine vernünftige Kulisse für den Markt. Das sieht schon ein bisschen nach mehr aus.“ Zurzeit ist Sobkowiak noch gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Madeleine Kohn, die in der Stadtverwaltung für den Wochenmarkt zuständig ist, und Heinz Zeiher auf der Suche nach einem Gemüse- und/oder Obsthändler, damit das Angebot in Schelklingen komplettiert werden kann. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, ist sich der Hauptamtsleiter sicher. Derzeit stehe er mit zwei Händlern im Gespräch, könne aber noch keinen Vollzug vermelden. Man sei aber guter Dinge und zuversichtlich. Um in Zukunft noch besser auf den Markt in der Spitalgasse hinzuweisen, will Sobkowiak mit den Mitarbeitern vom Bauhof einen Hinweis an den beiden Ortseingängen aus Richtung Blaubeuren und Schmiechen platzieren lassen. „Das muss aber noch innerhalb der Verwaltung besprochen werden.“

Weiterer Händler ist gesucht

Zurzeit suchen die Schelklinger noch nach Gemüse- und/oder Obsthändlern. Interessenten können sich jederzeit mit der Stadtverwaltung unter der Rufnummer 07394/24 80 oder per E-Mail unter info@schelklingen.de in Verbindung setzen.