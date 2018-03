Wochenmarkt weicht in Spitalgasse aus

Der Wochenmarkt in Schelklingen zieht von der Marktstraße aus in die Spitalgasse. Das hat der Gemeinderat der Stadt Schelklingen am Mittwochabend auf Antrag der CDU-Fraktion mit 20 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Rund ein Jahr lang habe er es sich zur Aufgabe gemacht, einmal die Woche auf den Schelklinger Wochenmarkt zu gehen, um sich von der Lage vor Ort ein Bild zu machen, berichtete CDU-Fraktionsprecher Heinz Zeiher am Mittwochabend während der Gemeinderatssitzung im Schelklinger Rathaus. Dabei habe er festgestellt, dass der Aufwand mit Straßensperrung von einer der wichtigsten Straßen in Schelklingen einfach mit der Belebung des Marktes nicht vertretbar sei. Die Zahl der Marktanbieter habe sich in der Vergangenheit nicht erhöht, eher das Gegenteil sei der Fall. Manchmal seien von den drei Ständen, die normalerweise vor Ort wären, auch mal nur zwei oder gar nur einer da.

Ein Jahr lang den Wochenmarkt besucht

Zeiher hatte sich in der Vergangenheit sogar die Mühe gemacht und ehemalige Schelklinger Marktbeschicker auf anderen Wochenmärkten, beispielsweise in Oberdischingen, angesprochen. Er habe fast durchweg nur Ablehnung erhalten: „Mit der Begründung fehlender Umsätze“, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Das führte Zeiher unter anderem auch als Begründung für die Verlegung in die Spitalgasse an: Die Umsätze würden auch dort nicht weniger werden, als sie es jetzt schon seien. Ein Argument eines Händlers, dass man ihn dann von der Straße nicht sehen könne, wollte Zeiher nicht gelten lassen, was die anderen Räte mindestens genauso sahen.

Der CDU-Antrag fand im Gemeinderat fast durch die Bank weg Zustimmung bei den Stadträten. „Wir haben das lange beraten und letztendlich entscheiden die Schelklinger Bürger über das Sein und Nicht-Sein des Wochenmarktes“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Haas. Wenn die Nachfrage nicht da sei, würde jeder Marktbeschicker sowieso für sich selber entscheiden und sich die Frage stellen, ob der Aufwand nicht zu hoch und die Einnahmen nicht zu gering seien. Haas ging auch auf den sozialen Faktor ein, den ein Wochenmarkt mit sich brächte: „Es ist ein kleiner Drehpunkt. Wenn die Leute da sind, dann schwätzen die auch miteinander. Das ist unbestritten. Es wäre daher schade, wenn der Markt wegbrechen würde.“ Man müsse an die Schelklinger auch appellieren, dass diese den Markt nutzen. Letztendlich sprach sich die SPD-Fraktion ebenfalls für die Verlegung aus.

Der Vorsitzende der Freien Wähler, Michael Strobl, zeigte sich ebenfalls offen für eine Verlegung: „Im Großen und Ganzen ist es so, dass die Geschäfte von ihren Kunden leben. Dass der Markt jetzt kleiner geworden ist, zeigt auch, dass die Geschäfte in der Innenstadt einfach weniger geworden sind und gibt mir das Zeichen, dass wir dringend reagieren müssen.“