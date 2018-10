Wild gefähret junge Waldbäume

Zur Abwechslung hat sich der Gemeinderat einmal Teile des Stadtwaldes auf Hüttener und Gundershofener Gemarkung angeschaut. Konkret führte der Waldbegang in die Hüttener Gebiete Mühlberg und Lehr sowie die Gundershofener Waldabteilungen Kleine Wanne und Eselsteig.

Am Eselsteig, der in der Nähe des Hofes der Ortsvorsteherin gelegen ist, ging es um den erheblichen Wildverbiss. Die Gemeinderatsmitglieder konnten den Verbiss bei fast jeder aus Naturverjüngung entstandenen Pflanzen finden. Der Leiter des Kreis-Fachdienstes Forsten, Thomas Herrmann, erklärte, dass die Jagdeigner regelmäßig auf die Feststellungen der Förster hingewiesen werden, um den Abschuss auch darauf abstimmen zu können. In der Kleinen Wanne, die im Böttinger Tal liegt, soll die Auslichtung des Hanges den Apollofalter fördern.

Die Idee zum Schutz des schwarz-weißen Falters stammt vom Biosphärenzentrum in Münsingen. Die Maßnahme scheint auch Früchte zu tragen. Wurden vor einigen Jahren rund zehn Brutpaare des Schwarzen Apollofalters gezählt, so seien es jetzt mehr als 50, die dort, im Buchtal und bei Sondernach, vorrangig im Frühjahr gesichtet werden. Die Raupe braucht den Lerchensporn als Futterpflanze und später Nektar spendende Pflanzen. Das Revier des Falters erfordert Sonne und Schatten zugleich, was die Förster bieten wollen. Die Fläche im Böttinger Tal, die ursprünglich für eine Aufforstung vorgesehen war, kann nun für Ökopunkte herhalten.

Buchen werden zu Möbeln

Das Waldgebiet Lehr am Höhepunkt der ehemaligen Skipiste verbindet Förster Hans Peter Eisele mit dem schönsten Buchenbestand im ganzen Stadtwald. 140 bis 160 Jahre alte Bäume wurden gefällt. Zwar könnten diese 200 Jahre alt werden, dann würde aber die Qualität leiden. Die Buchen wurden im Laub gefällt, so kann durch das liegengelassene Laub bald ein freier Pflanzort entstehen. Allerdings fällt aus Sicherheitsgründen durch die Rutschgefahr auf dem Laub kein Reisteil an. Die größeren Überreste verarbeitet ein professioneller Abnehmer zu Hackschnitzel. Die schönen Buchenstämme landen unter anderem in der Möbel-Fertigteile-Herstellung in Österreich, aber auch bei einem Großabnehmer in Thüringen.

Auf dem Weg hinauf ins Lehr gab es einen Stopp in einer der ersten Kehren, um ein „Käferloch“ am Mühlberg oberhalb der Hüttener alten Mühle anzuschauen. Wegen Borkenkäferbefall wurden hier 60 Jahre alte Fichten gefällt. Ein Seilkran kam zum Einsatz. Eine einzelne Douglasie blieb stehen, und Douglasien sind dort bereits neu gepflanzt worden. „Es gab mehr Borkenkäferbefall als im Vorjahr, aber es war bei uns keine Katastrophe“, erklärte Thomas Herrmann. Schlimm sehe es in anderen deutschen und europäischen Regionen aus. Es gebe so viel Käferholz wie es 1999 Sturmholz durch Orkan „Lothar“ gab.

Pro Submission aus den Wäldern im Landkreis werden nur ein bis zwei Stämme Ahornholz von Geigenbauern ersteigert und damit kein Riesenabsatz möglich, erklärte Herrmann auf eine Frage hin.

Eschentriebsterben geht weiter

Schelklingen besitzt den zweitgrößten Stadtwald im Alb-Donau-Kreis nach Ehingen, erfuhren die Gemeinderatsmitglieder. Weil der Wald aber meistens in den Hanglagen vorkommt, sei die Stadt nicht zu den waldreichen Gegenden Baden-Württembergs zu zählen. Das Eschentriebsterben geht unvermindert durch einen Pilz weiter. Die Förster hoffen auf die ein bis drei Prozent resistente Bäume. Die Gemeinderäte möchten einmal einen Holzvollernter im Einsatz sehen und sollen dazu voraussichtlich im Januar Gelegenheit bekommen.

Dem mehrstündigen Waldbegang schloss sich eine Sitzung in der Schmiechener Gaststätte „Hirsch“ an, wobei zwölf Stimmberechtigte teilnahmen und den Betriebsplan für 2019 beschlossen. Es sollen wie in den vergangenen Jahren 6150 Festmeter (zwei Drittel Laubholz) eingeschlagen werden, wobei 2018 noch kommendes Käferholz bereits auf 2019 gebucht wird. Im üblichen Rahmen sind 4900 Neupflanzungen vorgesehen, und auch der finanzielle Erfolg soll wie im laufenden Jahr bei rund 50 000 Euro liegen. Die Gemeinderäte stimmten dem Betriebsplan 2019 einstimmig zu.