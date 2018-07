Widerstand gegen Baugebiet wächst

Ungewöhnlich voll war es auf den Besucherrängen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Stadt Schelklingen. Der Grund: Überlegungen der Stadt, im oberen Berntal einen jahrzehntealten Plan umzusetzen und ein neues Wohngebiet aus dem Boden zu stampfen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Dagegen regt sich Widerstand, der nun immer breiter zu werden scheint. Eine Unterschriftenliste gegen das geplante Baugebiet gibt es bereits. Nach Aussagen der Gegner füllt sie sich auch gut. Am kommenden Montag, 30. Juli, nun, wollen sich die Schelklinger organisieren und rufen dazu auf, zu einer Gründungsversammlung um 19 Uhr in die „Traube“ nach Schelklingen zu kommen.

Zum Hintergrund: In dem Taleinschnitt des oberen Berntals, das nahe der Blaubeurer Straße gelegen ist, könnten laut bisherigem Plan eines Städteplaners 26 oder auch 27 Einfamilien- und Doppelhäuser mit rund 40 Wohneinheiten entstehen, was schätzungsweise einen Einwohnerzuwachs von 100 Personen an der Stelle bedeuten würde. Die Stadt Schelklingen beabsichtigt die Erweiterung des Wohngebiets „Bernental“ in Richtung Norden zur Deckung des aktuellen Wohnbedarfs. In der Stadt bestehe eine anhaltend hohe Nachfrage an Baugrundstücken, vorhandene Wohnbauflächen in der Kernstadt seien nahezu ausgeschöpft, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Aber selbstverständlich sind wir bereit für einen Dialog“, sagt Bürgermeister Ulrich Ruckh im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dies sehe die öffentliche Ausschreibung, so wie sie jetzt vorliegt, auch explizit vor, so der Schultes weiter. Wenn allerdings keine schwerwiegenden Gründe gegen die Entwicklung des Wohngebiets sprechen, sieht die Verwaltung derzeit keine Gründe, von der Planung wieder abzurücken.

Verlust eines Kleinods

Im Berntal existiert ein Landschaftsschutzgebiet. Gegner führen den Verlust eines Kleinods ins Felde. Das Plangebiet ist westlich und östlich direkt von Wald eingerahmt, der nördlich etwas weiter entfernt liegt. Hier leben vor allen Dingen Fledermäuse und Eidechsen. Im Winter wird der Bereich als Schlittenhang genutzt.

In der Gemeinderatssitzung fiel das Votum pro Baugebiet zwar bei nur einer Enthaltung, Gegenstimmen gab es aber dennoch während der Diskussion im Gremium. Die wollen sich die engagierten Bürger zu nutze machen, heißt es aus Unterstützerkreisen, einige Gemeinderäte seien bereits im Boot.

BUND und Nabu mit dabei

Am kommenden Montag, 30. Juli, rufen die Gegner des Wohngebiets dazu auf, in die „Traube“ nach Schelklingen zu kommen, wo man überlegen möchte, wie es weitergehen soll. Angedacht ist, zunächst Strukturen aufzubauen, um besser arbeiten zu können. Ob dies als Verein oder als Bürgerinitiative passieren soll, ist derzeit noch völlig offen. „Das soll am Montag entschieden werden“, hieß es von einem Unterstützer, der noch nicht mit Namen in der Zeitung stehen möchte (der Name ist der Redaktion bekannt). Auch der BUND und der Nabu seien bereits mit im Boot und werden am Montag zumindest Vertreter zu der Sitzung in der „Traube“ schicken. Eingeladen zur ersten Versammlung am Montag sind zunächst die Bürger, die sich aktiv in den Strukturen der Gegnerschaft mit einbringen möchten, um gegen das Wohngebiet zu agieren. „Um eine richtig große Versammlung abzuhalten, dafür ist die Traube zu klein“, erklärt der Unterstützer. Infoveranstaltungen sollen später folgen, jetzt gelte es ersteinmal Strukturen zu etablieren und die Stimmführer zu bestimmen, damit den Gegnern in Schelklingen auch eine Lobby eingeräumt werden kann.