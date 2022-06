Werkzeug im Wert von über 10 000 Euro gestohlen

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag mehrere Werkzeuge Wert von mehreren tausend Euro aus einem Fahrzeug gestohlen.Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Firmentransporter stand am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 15 Uhr unverschlossen an einer Baustelle in der Breitenstraße in Schelklingen. Daraus entnahm ein unbekannter Täter diverse Werkzeuge im Wert von über 10 000 Euro. Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft nimmt der Polizeiposten Schelklingen unter Telefon 07394/933880 oder das Polizeirevier Ehingen unter Telefon 07391/5880 entgegen.