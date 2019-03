Welche neue Grabformen bald auf dem Schelklinger Friedhof möglich sind

Der Gemeinderat Schelklingen hat beschlossen, drei neuartige Möglichkeiten zur Bestattung noch in diesem Jahr auf dem Friedhof einzurichten: Urnengemeinschaftsfelder, Urnengrabfelder mit Platteneinfassung sowie Rasengräber unter Bäumen mit Namensplatten und -stelen. Die Rasengräber sind zwischen der Friedhofskapelle St. Afra und der Leichenhalle geplant. Die speziellen Urnenbestattungsfelder werden nördlich von St. Afra gleich im Anschluss an den Vorplatz hin zur Alemannenstraße ermöglicht, also nah beim Haupteingang und damit gut erreichbar auch für Nutzer von Rollatoren und Rollstühlen.

In der Gemeinderatssitzung hatte Garten- und Landschaftsarchitektin Antonie Münch-Spengler aus Blaustein Entwicklungsmöglichkeiten des Schelklinger Friedhofs dargelegt. Es gebe zu viele Wege mit Splitt und unebene Platten auf dem Friedhof. Sie ist für einen befestigten Rundweg nahe der Friedhofsmauer. Antonie Münch-Spengler schlug zudem eine bessere Ordnung vor: Doppel- und Einzelgräber sollen nur noch in getrennten Grabfeldern erlaubt werden. Man sei bereits dran, räumte Rathausmitarbeiter Edgar Sobkowiak ein. Die Planerin informierte die Gemeinderatsmitglieder auch, dass im neuen Bereich des Friedhofs, hin zur Kindertagesstätte, die beste Möglichkeit für ein muslimisches Grabfeld sei. Für diese Gräber, so schreibt es die Religion vor, „jungfräuliche Erde, also wo vorher keine Belegung war“, sagte Münch-Spengler. Die Gräber müssen in Richtung Mekka ausgerichtet werden.

Kritik an Plänen

Das Beispielbild für ein Urnengemeinschaftsfeld stieß auf Kritik, weil die symmetrische Aneinanderreihung von Mini-Stelen mit Namensplatten auf engstem Raum die Wirkung eines Soldatenfriedhofs auf den Betrachter haben kann. Achim Stelzer-Roncolatta (SPD) kritisierte, dass „alles quadratisch und mit rechten Winkeln“ geplant ist. Schmiechens Ortsvorsteherin Kerstin Scheible lobte andererseits gleichmäßig mit Platten eingefasste Urnengräber als „sauber“, verwies aber, was das Gemeinschaftsfeld anbelangt, auf das schmucke Aussehen des neuen gärtnerbetreuten Urnengemeinschaftsgrabes in Schmiechen. Dieter Schmucker (FW) stellte fest, dass in Schelklingen „ein Luxusproblem“ aufgrund des vielen Platzes besteht. Ratsmitglied Doris Holzschuh (CDU) empfindet die vielen neuen Grabformen als „verwirrend“.

Münch-Spengler schlug mehrere Sitzbänke vor, speziell beim Ehrenmal, vor dem eine Wiese entstehen soll, wenn die Liegezeit der letzten wenigen Gräber dort abgelaufen ist. Die Vorschläge der Planerin wurden im Großen und Ganzen von zahlreichen Stadtratsmitgliedern begrüßt. Münch-Spenglers Planung ist für den Zeitraum bis 2040 angelegt. Je nach Material verlangen die Vorarbeiten für die drei neuen Grabformen Aufwendungen zwischen 42 000 und 52 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Planung zu. Über die konkrete Ausführung der drei neuen Grabformen werden jeweils die Mitglieder des Technik- und Umweltausschusses entscheiden.