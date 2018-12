Weihnachtsgrüße aus Nevada

Etwas mehr als eine Woche sind die U19-Basketballer des NNBL-Teams aus Urspring bereits in den USA – das erste Turnier liegt hinter den mit Gastspielern aus Nürnberg, Berlin und München verstärkten Urspringschülern sowie besinnliche Weihnachtstage in ungewohnter Umgebung. Die Nachwuchsbasketballer meldeten sich mit einem kurzen Video aus Nevada, wo sie nach den anstrengenden Turniertagen beim „Tarkanian Classic“ in Las Vegas ein bisschen Abwechslung genossen – einschließlich eines Ausflugs in eine Wüste. Dort saßen die Jungen, wünschten frohe Weihnachten in die Heimat und stimmten unter anderem das Lied „O Tannenbaum“ an. Zuvor, beim stark besetzten Traditionsturnier „Tarkanian Classic“ hatten die Spieler aus Urspring innerhalb von zwei Tagen vier Spiele absolviert. Ein Sieg sprang heraus gegen die Cooper Academy (72:57), die Begegnungen gegen Middlesbrook Academy (79:93), Golden State Prep (47:73) und Elite Prep White (61:73) gingen verloren. Nach Heiligabend machte sich der Basketball-Tross auf zum zweiten Ziel in den USA, Palm Springs. Dort trifft das Team beim „Rancho Mirage Holiday Invitational“ erneut auf hochkarätige Gegner und haben ein weiteres Mal im Mutterland des Basketballs die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln.