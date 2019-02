Warum Rodung gut für die Umwelt ist

Als Hans-Jörg Maier am Dienstagmorgen mit seinem Fahrrad von seinem Wohnort Sondernach nach Hütten gefahren ist, vorbei an der Eselsteige und Eichhalde, hat er schon von weitem große Augen gemacht: Am Fels am Hüttener Ortsausgang, wenige hundert Meter vom Sportplatz entfernt, waren die schweren Holzrückearbeiten bereits in vollem Gange. „Endlich passiert etwas am Fels, 30 Jahre lang hat man sich viele Gedanken gemacht, jetzt ist es soweit“, sagte er erfreut. Fast 40 Jahre lang war Maier Vorsitzender des schwäbischen Albvereins Hütten – und setzte sich für die Artenvielfalt am Standort ein. Mit den aktuellen Baumfällungen biegt seine Vorarbeit auf die Zielgerade ein.

20 Festmeter Holz werden an diesem Tag unter der Aufsicht von Diplom-Geograph Rüdiger Jooß vom Hang gebracht. Jooß ist in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb zuständig für Forschung und Landschaftsentwicklung und erklärte den Hintergrund der „kleinen Maßnahme“ im Schmiechtal. Die lokalen Wacholderheiden sind Lebensraum für eine Vielzahl an einzigartigen Tieren, deren „genetischer Austausch zunehmend verarmt“. Bedeutet: Weil der Lebensraum schwindet, in Hütten beispielsweise durch zunehmend mehr Wacholderheiden sowie Bäume am Hang, haben die Tiere weniger Möglichkeiten, ihren Fortbestand zu sichern, sich untereinander zu vermehren. Verstärkt werde dieser Effekt zudem durch den Klimawandel.

Vernetzte Landschaft

Die „große Antwort“ sei, so Jooß, die regionale Biotopverbundplanung. Die sogenannten Kernbereiche, also Reste natürlicher sowie naturnaher Lebensräume – wie entlang der Eselsteige und der Eichhalde – seien wie einzelne Inseln. Die Aufgabe sei es, diese Gebiete wieder mehr zu vernetzen. Denn auf solche Biotopkomplexe sind viele Tier- und Pflanzenarten angewiesen. Das Schmiechtal zählt zu jener „Trockenachse“, die sich von der Schweiz über die Schwäbische Alb bis hin zur Fränkischen Alb zieht – und die es besonders zu schützen gilt. Die Tiere können so entlang dieser Achse wandern und gegebenenfalls einen neuen Lebensraum für sich erschließen. „Unser Ziel ist es, hier in Hütten die Besonnung zu erhöhen“, sagte Jooß. Schelklingens Revierförster Hans-Peter Eisele erklärte: „Buchen, Kiefern und Fichten werden oben am Fels gefällt. Diese Arten werfen viel Schatten.“

Finanziert wird die Maßnahme durch Sondermittel der Fraktionen der Grünen und der CDU. In einem Zeitraum von zwei Jahren hat die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets 800 000 Euro für solche Projekte zur Verfügung. In die aktuellen Fällarbeiten sowie einer zweiten, weitaus größeren Aktion in den nächsten Sommerferien entlang der Strecke, fließen insgesamt 60 000 Euro.

Lebensraum einzigartiger Tiere

Mit einem großen Seilkran des österreichischen Forstunternehmers Georg Höllwart wurden die einzelnen Stämme vom Fels zur Straße transportiert. Dort wurden sie zurecht gesägt und noch am selben Abend abgeholt. Die erwünschten Effekte, hauptsächlich die Sicherung der Artenvielfalt, könnten bereits innerhalb eines Jahres beobachtet werden, erklärte Diplom-Agrarbiologin Sabine Geißler-Strobel. Sobald wieder weniger Gehölze in den örtlichen Kalkmagerwiesen vorhanden sind, haben Tiere wie die rotflügelige Schnarrschrecke, von denen schätzungsweise 50 Exemplare am Hang leben, deutliche bessere Überlebens-chancen. Die Tiere gelten als stark gefährdet, ihre Anzahl als stark rückläufig. „Die weiblichen Schrecken sind flugunfähig und haben durch die Maßnahme nun die Möglichkeit, auch mal die Seite des Hangs zu wechseln“, erklärte Sabine Geißler-Strobel. Viele schützenswerte Tagfalter seien zudem dort unterwegs, wie etwa der Schwarzfleckige Ameisen-Bläuling.

Auch Wanderschäfer Sven de Vries habe es künftig durch die Maßnahme deutlich leichter mit seiner Schafherde über die Fläche zu ziehen. Generell, so betonte Jooß, sei die Zusammenarbeit zwischen vielen Stellen wie etwa mit dem Förster, der Bevölkerung und dem Regierungspräsidium wichtig. Das Schmiechtal sei als Schutz- und Biosphärenareal ein „sehr hochwertiges Gebiet, das es sehr zu schützen gilt“.

