Warum hier Bäume für den Naturschutz gefällt werden

Mit dem Heißluftballon und auf dem Fahrrad reist SWR-Moderator Steffen König für die Reportage „Expedition in die Heimat - Von Turm zu Turm durchs Donautal“ entlang des Donautals zwischen Ehingen und der ehemaligen Reichsstadt Ulm.

Westlich von Ehingen, bei der Burg Rechenstein, startet die Tour. Weitere Stationen der Expedition, die auf dem Turm des Ulmer Münsters gipfelt, sind unter anderem Ehingen (Liebherr), Oberdischingen („Klein-Paris“), Erbach (Schloss Erbach) und Donaustetten (Wasserturm).

In Öpfingen kostet Steffen König bei Metzger Franz Weinbuch dessen international prämierte Schwarzwurst und darf sogar beim Wurstmachen mithelfen. Wie in „Klein-Paris“ fühlt er sich in Oberdischingen. Hier bestaunt er an der Seite von Werner Kreitmeier vom Museumsverein die beeindruckenden Bauten des als „Henkergraf“ berüchtigten Schenk von Castell. Weiter auf adligen Spuren trifft der Moderator den umtriebigen Freiherrn von Ulm-Erbach, der im Schlossturm von Schloss Erbach zuhause ist. Vorbei am Wasserturm bei Donaustetten, der ausschließlich Jugendlichen zur Verfügung steht. Nach einem Abstecher im barockenBibliothekssaal der Wiblinger Basilika wird König in Ulm von Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers in Empfang genommen und steigt vom Kellerfundament bis ganz nach oben.

„Expedition in die Heimat - Von Turm zu Turm durchs Donautal“ wird voraussichtlich im März 2020 im SWR Fernsehen zu sehen sein.