Warum dieser Urspringschüler fast das Abi verpasste

Vor mehr als einem Jahr hat Jiahong Yuan, genannt Felix, im SZ-Interview berichtet, wie ihm als Urspringschüler die Pandemie zu schaffen macht, mit welchen Vorurteilen er in der Region und seine Eltern in China leben müssen. Jetzt hat sich der inzwischen 19-Jährige ein weiteres Mal mit Redakteur Sven Koukal getroffen, um zu erzählen, was sich in den vergangenen Monaten zwischen Krise und Abitur alles bei ihm getan hat.

Felix, ganz allgemein gefragt: Was hat sich bei dir seit dem letzten Treffen vor einem Jahr alles verändert?

Felix: Ich habe ordentlich zugenommen (lacht), schließlich habe ich in Deutschland Weihnachten gefeiert. Aber von vorne. Im Sommer konnte ich erneut nicht nach Hause zu meinen Eltern nach China. Mein besonderer Dank gilt der Urspringschule, die es mir ermöglicht haben, den Sommer über hier zu sein. Ich hatte sogar einen kleinen Ferienjob, habe mit der Haustechnik unter anderem Wände gestrichen. Mit dem Geld habe ich zusammen mit Freunden dann eine Reise nach Holland unternommen. Über die Weihnachtsfeiertage waren ein ehemaliger Mitschüler und dessen Eltern so nett, mich aufzunehmen.

Letztes Mal hast du berichtet, dass die Fasnet ein regelrechter Kulturschock für dich war. Wie war´s mit Weihnacht?

Da in China höchstens ein Christbaum im Einkaufscenter aufgestellt wird und es das in dieser Hinsicht auch schon war, war es doch wieder etwas Neues für mich.

Insgesamt, so klingen deine Schilderungen, hast du die Krise also gut überstanden oder täuscht dieser Eindruck?

Es gab durchaus auch dunkle Momente, etwa als ich dachte, dass ich das schriftliche Abitur verpasse.

Wieso das?

An Ostern hatte sich ein Mitschüler infiziert und daher musste ich in Quarantäne. Und das ausgerechnet nur drei Wochen vor dem schriftlichen Abi. Hätte ich es nicht schreiben können, hätte ich wohl ein Jahr warten müssen. Und das hätte nicht gut in meinen Plan gepasst.

Wie sieht dein Plan für die Zukunft aus? Zieht es dich zurück in deine Heimat?

Mein großes Ziel ist es, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Sehr gerne in der Umgebung, am besten in Ulm. Mir gefällt es hier einfach, die Landschaft, die Menschen. Ich habe viele tolle Freunde hier und außerdem spiele ich beim TC Schelklingen Tennis und auch dort gefällt es mir sehr gut. Wenn alles gut läuft, dann möchte ich in Deutschland bleiben. Zurück nach China möchte ich, wenn alles nach Plan verläuft erst, wenn ich in Rente bin. Ich finde, ich sollte hier im Land etwas leisten, um meine Dankbarkeit zu zeigen, schließlich habe ich mehr bekommen, sprich Freundschaft und Wissen, als ich an Geld bezahlt habe. Durch die Pandemie bin ich, glaube ich, reifer geworden und kann jetzt klar und deutlich sagen, dass ich sehr gerne hier in der Gegend bleiben möchte. Mein größter Wunsch wäre es, dann von hier aus international bei der WHO tätig zu sein.

Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du nicht an die Urspringschule gekommen wärst?

Tatsächlich habe ich mir die Frage in der Pandemie gestellt. Meine Mama war auch erst dagegen, so jung (Anm. d. Red.: Felix kam mit 14 Jahren an die Sprachschule, mit 15 dann nach Urspring) ins Ausland zu gehen. Mein Papa war aber voll dafür. In der 9. Klasse hatte ich etwas Angst, dass sich jemand rassistisch äußert. Aber das war überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich dachte am Anfang, ich hätte vielleicht zu Hause viel verpasst, aber mittlerweile habe ich mehr deutsche als chinesische Freunde. Meine Eltern und ich sind sehr dankbar dafür, dass ich hier auch während der Pandemie so gut aufgenommen wurde. Das Abitur ist bis jetzt bei mir richtig gut gelaufen. Zusätzlich habe ich einen Impftermin an diesem Samstag in dem Impfzentrum in Ehingen bekommen.

Wie verbringst du deine Zeit abseits des Unterrichts während der Krise?

Am Wochenende sind wir viel im ehemaligen BluChili Café auf dem Gelände. Dort gibt es Billard, Tischkicker und Darts und die Europameisterschaft schauen wir dort auch gemeinsam. Ansonsten lerne ich noch für mein mündliches Abitur, das am 12. und 13. Juli in den Fächern Mathe und Deutsch ansteht.