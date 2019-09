Warum bald mehr als 700 Feuerwehrleute in Schelklingen zu Gast sind

Da an der Stadthalle nicht ausreichend viele Parkplätze vorhanden sind, haben die Schelklinger folgende Parkregelung für alle Teilnehmer getroffen: Es wird einen Shuttle-Service geben, der Maschinisten nach dem Abladen der Kollegen in der Stadthalle an einem der drei eingerichteten Parkplätze aufgabelt. Als Parkplätze stehen zur Verfügung die Fläche des Rewe-Markts, der Schotterparkplatz beim Zementwerk in der Ringinger Straße und sollte auch da kein Platz sein, dürfen die Fahrzeuge entlang der Industriestraße abgestellt werden in Richtung Blaubeuren/Ulm. (kou)