War es Brandstiftung? Polizei sucht Zeugen nach Feuer an Wohnhaus

Zeugen sucht die Polizei, nachdem es am Montag in Schelklingen brannte. Kurz nach 4 Uhr gingen die Rauchmelder in einem Haus in der Schlossgasse los.

Die Bewohner des Hauses entdeckten das Feuer und brachten sich in Sicherheit. Von den Dreien erlitt eine 82-Jährige eine leichte Rauchvergiftung. Die Feuerwehr war schnell da. Sie löschte den Brand am Eingang des Hauses, bevor er sich ausbreiten konnte. Dennoch entstand Sachschaden von rund 50 000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf.

Derzeit ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen, meldet die Polizei. Deshalb sucht sie Zeugen: Wer am Montag gegen 4 Uhr in der Schlossstraße in Schelklingen Personen oder sonst Verdächtiges gesehen hat, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.