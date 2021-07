Wanderung „Bärentalrunde“ am 1. August

Unter dem Titel „Bärentalrunde“ bietet das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten am Sonntag, 1. August, eine geführte, spannende Wanderung unter der Leitung von Max Raiber und seinem Team vom Förderverein Hütten an. Die Wanderung auf wildromantischen Pfaden beginnt um 14 Uhr am Parkplatz des Infozentrums. Erste Station ist das Ende des 17. Jahrhunderts erbaute Dorfhaus von Hütten. Dort kann das Museum mit historischer Schmiede, Wagner- und Bürstenmacherwerkstatt besichtigt werden. Im Anschluss geht es weiter durch das idyllische Bärental. Mutige können dort die ersten 28 Meter der Bärentalhöhle erkunden; die Teilnehmer sollten Taschen- oder Stirnlampe mitnehmen und für Kinder eventuell einen Fahrradhelm. Durch steile Hangwälder geht es weiter bergauf bis zur Ruine Hohen Justingen. Dort erfahren die Wanderer viel Interessantes über die Schlossruine und dürfen den restaurierten Schlosskeller besichtigen. Über Wacholderheiden mit herrlichem Ausblick in das Schmiechtal kehrt man zurück nach Hütten, wo ein Besuch im Biosphären-Infozentrum die Wanderung abschließt. Die Teilnehmer sollten an festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und Getränke denken. Auch sollten sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz mitführen, der zum Beispiel bei der Besichtigung des Dorfhauses, des Schlosskellers und des Infozentrums notwendig ist. Die Veranstaltung einschließlich der Besichtigung des Dorfhauses und des Infozentrums dauert rund drei Stunden. Kosten für die Wanderung entstehen keine. Der Kultur- und Förderverein und das Infozentrum freuen sich über eine Spende.