Vorfahrt missachtet: Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Blaubeuren und Schelklingen hat es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr drei Verletzte gegeben. Wie die Polizei berichtet, war ein VW auf der B492 unterwegs. In der Straße „Auf dem Hauchen“ fuhr ein Dacia, dessen Fahrer bog an der Einmündung nach links in Richtung Schelklingen ab. Auf die Vorfahrt des Touran hatte der 18-Jährige nicht geachtet, woraufhin die Fahrzeuge zusammenstießen.

Fahrer schwer verletzt

Der Unfallverursacher und seine 16-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der VW-Fahrer trug schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die drei in Kliniken. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B492 für etwa zwei Stunden gesperrt.