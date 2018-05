Vom Christbaumverzicht und einem Blechschaden

Närrisch ging es zu beim Schmiechener Musikerball, wo Jung und Alt für ein ansprechendes Programm sorgten. Gleich nach der Einstimmung durch Ruperts Stadlmusikanten folgte mit Franz Aubers Büttenauftritt schon der erste Höhepunkt des Abends. Auber hält dem Musikerball die Treue und trat sogar noch beim ersten Auftritt der Gaukler auf, ehe er flugs in Richtung Landeshauptstadt abreiste, um mit „Hillu’s Herzdropfa“ einen Auftritt zu absolvieren. Büttenredner Auber berichtete in Schmiechen traditionell über die kleinen Unwägbarkeiten einzelner Einwohner seit der vergangenen Fasnet. So ging es um einen erfolglosen Versuch des Christbaumverzichts, einen Blechschaden oder auch die Teilnahme an der falschen Hochzeitsfeier. Manches Mal denke er vor der Fasnet darüber nach, auch die große Politik zu behandeln, doch heuer kam er wieder zu dem Schluss: „Soll i iber Politik berichta, noi, des geit koine scheane G’schichta.“

Die Gaukler traten als Schweizer auf, die schön singen können, dann aber einen Sprung in ihre Platte bekommen. Außerdem machten sie in der Rolle als Feuerwehrkapelle (Hermann Kneer, Reiner Fink, Kurt Meixner und Hubert Stoll) mit. Konsequent steuern Jungmusiker seit Jahren Programmpunkte zum Musikerball bei. Mit Simon Meixners und Pirmin Saurs Sketch „Comedy ohne Worte“ bekam überraschend Musikvereinschef und Moderator Hubert Stoll einen Auftritt als „Azubi fürs Blättern“, wobei der ahnungslose Azubi nichts und das Publikum viel zu lachen bekam. Witz an der Sache ist, dass kein einziges Wort gesprochen wird. Mit dem Sketch „Ein etwas anderer Kinobesuch“ machten die sechs Jungmusiker Ina Meixner, Philip Meixner, Lukas Finkele, Pirmin Saur und Raphael Kohn beim Ball mit. Vier Freunde gehen ins Kino und setzen sich in die erste Reihe, einem Pärchen bleibt nur noch links und rechts ein Sitz. Flüstereien an die Geliebte und Küsschen müssen so weitergereicht werden.

Hubert Stoll hatte sich wieder ein ausgefallenes Moderatoren-Häs geschaffen: Vorne Anzug, hinten freizügiges Etwas mit Röckchen. Stoll begrüßt die Besucher im voll besetzten Musikerheim mit den Narrenrufen „Stoi – Bock“, „Koffer – Auf“ (Hütten), „Häfele – Hoi“ (Schelklingen) und dem neuen Ruf „Hau – Ruck(h)“. Frech war auch sein Witzerepertoire für die Umbauphasen. Einmal ging es um ein Malheur am Aschermittwoch in der Kirche mit dem Bürgermeister. Stoll betonte danach, dass Ballbesucher Ulrich Ruckh nicht gemeint war, und dieser bestätigte schlagfertig, „i bin sowieso evangelisch“. Die Schmiechtalladies aus Hütten führten mit ihrem Tänzer Gerhard einen amerikanischen Linedance vor. Auf der im Vergleich zur Schmiechtalhalle kleinen Schmiechener Musikerheimbühne mussten sie etwas auf Kuschelkurs gehen, damit alle acht Tänzer Platz fanden. Kein Problem war die Aufstellung der „Stoibock“-Kapelle auf der gesamten Bühnenbreite. Mehr als ein Dutzend Musiker reihte sich zur närrischen Musik auf.