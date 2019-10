Volles Programm für die Feuerwehr Hütten

Ein volles Tagesprogramm hat die Feuerwehrabteilung Hütten am Samstag bestritten. Nach der ausgiebigen Hauptübung folgte am Abend die Hauptversammlung der 41 Mitglieder.

Punkt 16 Uhr heulte in Hütten die Sirene auf und läutete die groß angelegte Hauptübung im Ort ein. Unter den Augen vieler Zuschauer rückte die Feuerwehr Hütten aus. Das Szenario in diesem Jahr: Es wurde angenommen, dass eine größere Scheune in Brand geraten ist und sich vier Menschen noch im Gebäude aufhielten, es aber nicht klar ist, wo genau. Nach Eintreffen am Übungsobjekt galt es für die Kameraden, zunächst die Vermissten aus der Scheune zu retten. Der Angriffstrupp, welcher mit Pressluft ausgestattet in das Gebäude ging, erledigte seine Aufgabe schnell und sicher.

Gelungene Übung

Eines der Opfer wurde über die Steckleiter gerettet. Nachdem die Menschen in Sicherheit gebracht wurden, galt es, das Feuer zu bekämpfen. Alles lief routinemäßig ab, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Jeder Handgriff saß, was vor allem den regelmäßigen Übungen und Fortbildungen der Kameraden zu verdanken sei. Die Freiwillige Feuerwehr Hütten bedankte sich nach Abschluss der Übung bei den Eigentümern und den Mitwirkenden, die eine „verletzte“ Person spielten. Durch die Übung führte Moderator Thomas Gaus, der die Abläufe dem Publikum näher brachte und einzelne Schritte detailliert erklärte.

Nach der Übung war für die Feuerwehrleute aus Hütten jedoch noch nicht Schluss. Im Anschluss zur Hauptübung fand die Hauptversammlung statt. Kommandant Karl Schwarzmann übernahm das Wort und begrüßte alle Anwesenden.

Ehreungen und Beförderungen

Die Hüttener Wehr umfasst aktuell 41 Mitglieder, davon sind zehn in der Alterswehr, fünf in der Jugendfeuerwehr und 26 sind aktive Kameraden. Der Ausbildungsstand befinde sich auf einem sehr guten Niveau. Im Berichtsjahr 2018/19 gab es insgesamt 19 Übungen und zwölf reale Einsätzen, an denen die Wehr beteiligt war.

Kommandant Schwarzmann und Gesamtkommandant der Stadt Schelklingen, Alexander Högerle, verliehen Dieter Breymayer die bronzene Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbands für seine langjährigen Dienste in der Feuerwehr.

Des Weiteren wurden Alina König zur Oberfeuerwehrfrau und Martin Späth Oberfeuerwehrmann befördert. Fabian Schwarzmann und Thomas Uhl wurde zudem zu Unterführern der Abteilung Hütten ernannt.