Vis-à-Vis lädt zur königlichen Weinprobe

Königliche Unterstützung für eine gute Sache: Die Stiftung des Konradihauses bietet am Wochenende eine Weinprobe im Hauseigenen Restaurant Vis-à-Vis an - mit dabei ist Weinkönigin Andreas Ritz.

Die Weinprobe beinhaltet ein Fünf-Gänge-Gourmetmenü und beginnt am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr im Restaurant Vis-à-Vis in Schelklingen. Verkostet werden dabei drei Weißweine und vier Rotweine, die zum Teil in heimischen Barriquefässern ausgebaut worden sind. Die Winterweine stammen vom Hofgut der Hofkammer des Schloss Monrepos in Ludwigsburg. Michael Herzog von Württemberg vertritt die Adelsfamilie im Hofgut und unterstützt die Veranstaltung ebenfalls. Roland Zeller Direktor der Schelklinger Konradihausstiftung freut sich auf die Verkostung: „Es ist nicht immer einfach, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf unsere Arbeit und die Arbeit unserer Jugendlichen zu lenken. Hier können sie zeigen, was sie können.“

In manchen Bereichen gebe es immer noch Vorurteile gegen die Jugendlichen des St. Konradihauses. Bei öffentlichen Veranstaltungen würden die Vorurteile am besten abgebaut. Besonders wichtig sei es, dass die Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss auch eine Lehrstelle finden. Zeller sagt: „Durch die Mitarbeit an Projekten sammeln sie Erfahrungen und erkunden die Arbeitswelt.“ Deswegen ist Zeller Andrea Ritz und Herzog Michael sehr dankbar, dass sie das Projekt unterstützen. Besonders freue er sich darauf, wenn Letzterer auch einmal wie angekündigt selbst zu einer Verkostung kommen wird.

Reservierung pro Platz 39 Euro: Tel. 07394 /24 58 99 E-Mail:

visavis@st.konradihaus.de