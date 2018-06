Viele Gläubige kommen zum Schelklinger Patrozinium

So kann man eine Kirche füllen. Zur Feier des Kirchenpatroziniums der Herz-Jesu-Kirche in Schelklingen tat sich der katholische Kirchenchor mit dem Liederkranz und der Stadtkapelle zu einem außergewöhnlichen Projekt zusammen. Die Kirche war dadurch zumindest optisch mit Gottesdienstbesuchern recht voll besetzt. Die beiden Chöre, die stets den Bedarf an Nachwuchs anmelden, zeigten, dass sie sehr viel Herzblut aufbringen können.

Das tadellose Gesamtergebnis in allen sechs Messeteilen, vom Kyrie bis zum Agnus Die, darf dem fördernden und fordernden Gesamtleiter Albrecht Krokenberger zugeschrieben werden, der ansonsten den Liederkranz Schelklingen dirigiert. Als Zugpferd, um das hohe Niveau zu halten, kann ebenso Angelika Köder gewirkt haben, die studierte Sängerin und Dirigentin des Kirchenchores ist. Die Sopranistin Angelika Köder trat beim Credo als Solistin auf, in deren Gesang dann die Chorsängerinnen und -sänger einstimmten. In gleicher Weise wurde dies beim zusätzlichen Lied zum Abschluss des Gottesdienstes gehalten. Angelika Köder sang passend zum gelungenen Gemeinschaftsprojekt das englische Lied „You raise me up“ (Du ermutigst mich), und der Chor stimmte ein, wiederum getragen vom bewegenden Spiel der Instrumentalisten.

„Es war wunderbar“, lobte Pater Anthony Kavungal zum Abschluss. Den anhaltenden Applaus haben sich die Sänger verdient, die bei ihrem Auftritt in der Artikulation überzeugten und eine gute Werbung für den Kirchgang darstellten. Schwer zu verstehen waren hingegen der Pfarrer und auch der Lektor und der Fürbittensprecher. Im Gottesdienst wurde eine neue Ministrantin in den Dienst aufgenommen und fünf Ministranten für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Richtig vermasselt war der anschließende Start des Kirchengemeindefestes auf dem Maximilian-Kottmann-Platz. Noch trocken waren die Schelklinger in den Gottesdienst gekommen, doch bald startete ein unerwarteter starker Regen, der sich beim Auszug aus der Kirche vorübergehend in einen Nieselregen verwandelte und die Gäste nicht umgehend davonlaufen ließ. Die Hungrigsten holten rasch ein Mittagessen, um unter den raren Sonnenschirmen einen halbwegs trockenen Sitzplatz zu finden. Die Kinder stürmten zum Spielmobil und trotzten mehr und mehr nass werdend dem stärker werdenden Regen, der erst zum Mittag von Sonnenschein und Festwetter abgelöst wurde. Als nahe Schlechtwettervariante fiel heuer der Kirchengemeindesaal wegen des Kindergartenumbaus und der Nutzung als Gruppenraum aus. Weil das Schlechtwetter laut Regenradar erst am späten Nachmittag erwartet wurde, war im Ausweisquartier zwei, dem Musikerheim, nichts vorbereitet worden.