Viele Besucher auf dem Schmiechtalmarkt

Bereits zum 50. Mal veranstaltete der Musikverein Schmiechen vergangene Woche sein Vatertagsfest. Begonnen hatten die Festtage mit der Trachtenparty und der Band „Herz Ass“. Und auch am Sonntag – eigentlich ja Muttertag – wurde noch kräftig gefeiert. Neben dem traditionellen Kindernachmittag wurde dieses Jahr erstmals der Schmiechtalmarkt veranstaltet.

Die Idee für die neue Veranstaltung am Sonntag war schon lange vorher entstanden. Der Vorsitzende des Musikvereins, Hubert Stoll, und all seine Musiker waren sich einig: Es musste etwas Neues für den Sonntag her. Und genau das war ihnen vollkommen gelungen. Der Schmiechtalmarkt war sehr gut besucht und viele Schmiechener und Besucher aus der näheren Umgebung konnten so das Ein oder Andere Kunstobjekt für ihr Heim ergattern. Rund um das Musikerheim waren Stände aufgebaut mit zahlreichen kunstvollen Objekten. Von Dekofiguren, über etliche Blumenvasen, bis hin zu Taschen und Schlüsselanhängern war alles dabei. Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme als Verkäufer am Markt war, dass die Artikel selbst hergestellt sein mussten.

Unter den vielen Verkäufern befand sich auch Andrea Heckel. Sie verkaufte Acrylmalerei und verschiedene Holzkreationen an ihrem Stand. „Ich freue mich heute hier zu sein und meine Kunstobjekte zu präsentieren“, berichtete die Künstlerin.

Neben dem Schmiechtalmarkt war am Sonntag natürlich auch das Festzelt gut besucht. Traditionell begann der Sonntag um 10.30Uhr mit dem Frühshoppen und der musikalischen Begleitung der „Ehgnerländer“. Ab 11 Uhr schloss sich dann der Schmiechtalmarkt sowie Spiel und Spaß für Kinder an. Hinter dem Musikerheim waren einige Stationen aufgebaut, an denen die Kinder an verschiedenen Spielen teilnehmen, etwas malen oder basteln konnten. Ein Stand mit Kinderschminken durfte natürlich auch nicht fehlen. Am Nachmittag nahm dann die Gemeinschaftskapelle Schmiechen-Schelklingen auf der Bühne im Festzelt platz. Wie in jedem Jahr konnten die Jugendlichen ihr Können erfolgreich unter Beweis stellen. Zum Abschluss spielte dann der Musikverein Harmonia Allmendingen vor dem Publikum auf.

Neben den verschiedenen Programmpunkten war auch der große Vergnügungspark geöffnet. Wie gewohnt war dieser gut besucht. Den ganzen Tag über gab es für die Besucher ein großes Angebot an leckeren Speisen und Getränken. Neben den traditionellen Speisen wie Pommes und Festwurst durfte am Nachmittag der Kaffee und selbstgemachte Kuchen natürlich nicht fehlen. So ließen einige Familien in Schmiechen das verlängerte Wochenende und den Muttertag bei geselligem Beisammensein und guter Musik ausklingen.