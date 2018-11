Mit großen Schritten naht die Spielzeit in Ingstetten. Tickets für das neueste Stück können jetzt reserviert werden, um ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag in einer der zwölf Aufführungen bis zum Samstag, 19. Januar, dabei sein zu können. Ein Probenwochenende hat kürzlich in der Heinrich-Bebel-Halle stattgefunden, und die kurzen Szenen, die in Anwesenheit der Presse liefen, zeigten bereits, dass es sehr witzig werden wird. Der diesjährige Dreiakter trägt den Titel „Schäferstündchen“ und dreht sich um einen Bauern, der für seinen Sohn die Richtige auswählen möchte, was natürlich so nicht klappt, weil Sebastian junior selbst schon fündig geworden ist. Außerdem mieten sich auf dem Hof obskure Feriengäste ein, die anonym bleiben möchten.

In die Hauptrolle als Bauer schlüpft Gunter Kiem, dessen Sohn von Martin Baumann gespielt wird, der bereits Lissy (Mona Simmendinger) als Freundin ausgewählt hat. Magd Josefa (Petra Lang) und Knecht Sepp (Kurt Lendler) sorgen für weiteren Pfeffer in dem Schwank. Der Bauer und seine Nachbarn (Magnus Frankenhauser und Lothar Schmuker) mögen die Stadtleute nicht sehr und deshalb auch nicht die Vermietung an Feriengäste. Zwei Paare tauchen auf, Herr und Frau Käfer (Michael Eck und Bianca Gaus) und Herr und Frau Schädling (Jens Keppler und Jennifer Holzschuh), die enger miteinander verbandelt sind, als ihnen an dieser Stelle lieb ist.

Neue Darsteller in der Gruppe

Einige Darsteller sind derzeit schon recht textsicher, andernfalls soll Souffleuse Angelika Boßner aushelfen. Für die Maske werden Emma Stehle und Alisa Schubauer zuständig sein. Neu in der Riege der Darsteller ist heuer Jennifer Holzschuh aus Schelklingen. Rückkehrer auf die Ingstetter Theaterbühne sind Michael Eck und Lothar Schmuker. Als Techniker sind Magnus Frankenhauser, Jan Gaus, Sven Gaus, Manuel Hack, Markus Mayer und Timo Klöble im Dienst, denen sich in diesem Jahr auch Thomas Kley anschließt, der damit als Darsteller einmal pausiert. Das Ingstetter Theater ist traditionell eine Kooperation von Alb-, Gesang- und Sportverein und startet auch in diesem Jahr wieder mit einem Eröffnungssketch. Angelika Boßner mimt eine Oma und Mariele Kiem die Enkelin, wobei sich die beiden wegen des Inhalts von Märchen in die Wolle bekommen.