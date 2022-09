VHS startet neues Semester

Die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen hat ihr neues Programm herausgegeben. Die Gesundheits- und Sprachkurse beginnen ab 26. September, Anmeldungen sind noch möglich. Vielfältige Angebote warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, teilt die VHS mit.

Auch gebe es im kommenden Semester wieder Vorträge und Kulturveranstaltungen in Amstetten, Blaubeuren, Laichingen, Westerheim. Folgende Auftaktveranstaltungen für das Semester sind geplant.

Vortrag „Krankheitsbild Demenz und Tipps für den Umgang mit Betroffenen“ am Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr, Altes Rathaus Laichingen. Wie die Erkrankung verläuft und wie sich die Situation des Erkrankten verbessern lässt, unter anderem darum geht es im Vortrag von Stephani Maser, die seit 25 Jahren als Ergotherapeutin und Validationslehrerin mit Betroffenen und deren Angehörigen arbeitet. Alice Renz vom Pflegestützpunkt des Alb-Donau-Kreises gibt an ihrem Infostand Auskunft zu Pflegegradeinstufung und Pflegegeldleistungen. Um Anmeldung wird gebeten unter 07333 / 92520-0 im VHS-Büro oder übers Internet unter Kursnummer 1P10656

In der Lesung „Meine italienische Reise: oder wie ich mir in Sizilien einen uralten Cinquecento kaufte und einfach nach Hause fuhr“ erzählt Marco Maurer von seinem Roadtrip: Mit einem alten Fiat Cinquecento fährt er von Sizilien nach Deutschland, trifft unterwegs interessante Menschen und schreibt danach ein Buch, das zum Bestseller wird. Die Lesung gibt es zweimal: am Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, im Alten Postamt Blaubeuren (Großer Saal) und am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, im Sängerheim Westerheim, Eichstraße 7. Der Eintritt kostet jeweils zehn Euro (inklusive Getränk). Kartenreservierung für beide Lesungen bei der VHS unter Telefon 07333 / 925200, Kartenvorverkauf bei der VHS Laichingen, im Tee- und Geschenkelädle Laichingen und in der Buchhandlung Bücherpunkt Blaubeuren.

Kabarett mit Bernd Kohlhepp unter dem Titel „Hämmerle kommt...“ gibt es am Samstag, 24. September, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), im Dorfgemeinschaftshaus Hofstett/Emerbuch (Ortsteil von Amstetten), Im Burrach 2. Kohlhepp ist Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist, zählt seit den 1990er-Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Der Eintritt kostet 16 Euro (Abendkasse 17 Euro); Karten im Vorverkauf gibt es bei der Gemeindeverwaltung Amstetten, in der Lonetalapotheke, Postagentur Wolfahrt und der VHS Laichingen.

Ein Besuch der Ausstellung „Malerische Poesie – Grafiken von Chagall und Zeitgenossen“ in der Kunsthalle Weishaupt in Ulm steht am Samstag, 24. September, 13.45 Uhr, auf dem Programm. Marc Chagall zählt zu den großen Meistern der Kunst des 20. Jahrhunderts, die Kunsthalle widmet ihm und weiteren Künstlern aus seinem Pariser Umfeld eine Ausstellung, die rund 90 Grafiken aus den Jahren 1930 bis 1970 vereint. Die Teilnahmegebühr kostet zwölf Euro (inklusive Eintritt und Führung), die Anreise der Teilnehmer erfolgt individuell mit Bus, Bahn oder Auto.

„Häfnerstadt Schelklingen – eine Spurensuche“ heißt eine Ausstellung im Stadtmuseum/Spital Schelklingen, die am Samstag, 24. September, 14 Uhr, mit Winfried Hanold von der Museumsgesellschaft Schelklingen besucht wird. Um 1800 war das Hafnergewerbe in Schelklingen das dominierende Handwerk. Im Museum und bei einem kleinen Stadtrundgang begibt sich die Gruppe auf die Spuren des Hafnerhandwerks in Schelklingen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro (zuzüglich zwei Euro Eintritt).

Ein Kurs im Gitarrespiel mit einfachen Kenntnissen zu Grundakkorden bietet die VHS ab 22. September jeweils donnerstags, 18 bis 19 Uhr, an fünf Abenden im Alten Postamt Blaubeuren (Kleiner Saal), Karlstraße 28, Kleiner Saal, an. Mitgebracht werden sollten Gitarre, Schreibutensilien und, wer hat, ein Stimmgerät und/oder Kapodaster.

Schmieden für Anfänger heißt ein Kurs am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, 10 bis 17.30 Uhr, in der Werkstatt Werkstatt in der Bleiche, Blaubeuren, Am Kesselhaus.

Ums Backen geht es im Westerheimer Backhaus am Samstag, 24. September, 11 bis 15.30 Uhr. Unter Leitung von Katharina Klöble und Elisabeth Baumeister werden Bauernbrote, Zucker- und Kimmichplatz aus Hefeteig, rustikale Weckle, Hefezopf und Nussschnecken gebacken.