Vermessungen zerstört: Sanierung der Ortsdurchfahrt stockt – wegen Vandalismus

Die gesperrte Ortsdurchfahrt in Schmiechen sorgt weiter für Ärger. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend fand Bürgermeister Ulrich Ruckh deutliche Worte für das, was in den vergangenen Tagen passiert sein muss.

Es sei „mehr als ärgerlich“, dass über Nacht eingesetzte Randsteine sowie die eigens eingemessenen und für die Setzung der Randsteine benötigten Stahlnadeln von Unbekannten „umgestoßen oder gar mit dem Auto niedergefahren“ worden sind. „So etwas ist nicht mehr lustig und hat Verzögerungen und auch Mehrausgaben zur Folge“, empörte sich Ruckh.

„Es dient nicht der Sache und führt zu Erschwernissen“, sagte er. Von einem Experten müsse jetzt neu eingemessen werden, damit der Bürgersteig richtig gesetzt werden könne. Vor dem Hintergrund, dass man sich in der Endphase des zweiten Bauabschnitts befinde und mit der kompletten Sanierung der Ortsdurchfahrt im nächsten Jahr fertig sei, sei so etwas „sehr ärgerlich“.

Bitte akzeptiert, dass das Durchfahren nur Anliegern und für den allernötigsten Verkehr für die Baustelle erlaubt ist Bürgermeister Ulrich Ruckh

Mit einem Appell richtete er sich an die Räte und Mitbürger: „Bitte akzeptiert, dass das Durchfahren nur Anliegern und für den allernötigsten Verkehr für die Baustelle erlaubt ist.“ Immer wieder berichteten verärgerte Bürger, Ortsvorsteherin Kerstin Scheible und die Ortschaftsräte davon, dass Bauzäune verschoben oder gar ganz weggehoben werden und unerlaubterweise durch die Baustelle abgekürzt werde.

Die Verwaltung, so Ruckh, setze alles daran, dass Anlieger zu ihren Grundstücken und Besucher zu den betroffenen Gastwirtschaften kommen können. „Deshalb bitte ich darum, mehr Rücksicht zu nehmen“, sagte der Schultes.

Neuer Belag hat „Wellen“

Auch in der vorigen Sitzung des Gremiums war die Ortsdurchfahrt Schmiechen Thema. Rat Werner Meixner (CDU) gab die Beschwerde weiter, dass der neue Belag regelrechte „Wellen“ aufweist.

Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid entgegnete, dass zusammen mit dem Landratsamt der Abschnitt abgenommen und die Unebenheiten auch besprochen worden seien. Allerdings, so die Meinung der Beteiligten des Landratsamts, würde auch ein Gutachten zeigen, dass alles innerhalb der Norm liege. Bei einer Straße mit derart vielen Schächten sei eine gewisse Unebenheit nie ganz vermeidbar.

Alles in allem aber verlaufen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt „richtig gut“, so Schmid beim vergangenen Zusammenkommen des Gemeinderats – bis auf den neuen Vorfall mit den Randsteinen.