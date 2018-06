Zum ersten Mal wird in Hausen ob Urspring am kommenden Samstag ein Adventsmarkt stattfinden. Dieser wird den bereits seit vielen Jahren stattfindenden Christbaumverkauf ergänzen.

Bereits im Frühjahr sei die Idee entstanden, erklärt Sylvia Kast, die gemeinsam mit Brigitte Baumeiser den Vorsitz der Landfrauen in Hausen inne hat. Schnell hätten sich Sportverein, Gesangverein und Feuerwehr bereit erklärt, mitzumachen. Da sei dann klar gewesen, dass der Adventsmarkt auf jeden Fall stattfinden kann. „Es ist schön, wenn in Hausen etwas passiert“, so Kast. Sie freut sich vor allem darüber, dass die Landfrauen mit ihrer Idee zum Adventsmarkt bei den anderen Vereinen offene Türen eingerannt haben.

Inzwischen haben auch die Ministranten und einige Privatpersonen zugesagt, mitzumachen. Insgesamt wird es am Samstag in Hausen also sieben Stände und eine größere Hütte geben. Für den dritten Adventssamstag habe man sich entschieden, da am ersten Advent ein Markt in Schelklingen stattfindet und am zweiten Advent in Schmiechen. „Wir wollten uns nicht gegenseitig die Besucher streitig machen“, so Kast.

Die Vorbereitung des Marktes sei „eine gute Gemeinschaftsarbeit gewesen“, sagt Kast, jetzt hoffe sie, dass das beim Aufbauen der Stände auch so gut funktioniere. Die Stände bekommen die Vereine vom Bauhof der Stadt Schelklingen geliehen. Sie werden Freitagnachmittag gebracht und dann von den Vereinen aufgebaut. „Jeder Verein schaut nach seinem Stand, erklärt Kast. Trotzdem sei sie froh, dass die Feuerwehr an Bord ist. „Da sind viele Männer dabei.“

Angeboten wird auf dem kleinen Markt eine breite Palette: Zwei Hausener Winzer werden einen gemeinsamen Stand betreiben und dort Honig verkaufen, die Landfrauen backen frisches Holzofenbrot und verkaufen selbst gestrickte Socken. Eine Privatperson wird Handarbeitssachen verkaufen, vor allem Gehäkeltes. Und es wird auch keiner hungrig vom Adventsmarkt nach Hause gehen müssen: Die Feuerwehr brät Feuerwurst, die Ministranten backen Waffeln und der Sportverein bietet Krautschupfnudeln und Schokofrüchte an. Für die musikalische Umrahmung des adventlichen Marktes sorgt der Gesangverein.

Der Markt beginnt um 15 Uhr auf dem Dorfplatz in Hausen. Von 15 bis 17 Uhr werden außerdem die Christbäume verkauft. Im Laufe des Nachmittags wird außerdem der Nikolaus vorbeikommen und kleine Geschenke an die Kinder verteilen.

Wenn es nach Sylvia Kast geht, wird der Adventsmarkt in Hausen keine einmalige Sache. Wenn es gut läuft, könnte es den Markt in Zukunft auch jedes Jahr geben.