Verbesserungen im Schüler- und Berufsverkehr auf der SAB

Seit dieser Woche gilt auch bei der Schwäbischen Alb-Bahn der neue Jahresfahrplan 2022. Das hat einige Änderungen außerhalb der Ferienzeiten zur Folge, da diese in erster Linie Verbesserungen im Schülerverkehr, aber auch im Berufsverkehr zum Inhalt haben.

So wird montags bis freitags an Schultagen der Schülerzug von Engstingen nach Münsingen künftig dreiteilig. Der Zug 4 wird damit planmäßig um eine Triebwageneinheit verstärkt und verkehrt entsprechend dreiteilig. Damit sorgt die Schwäbische Alb-Bahn dafür, dass nicht nur alle Fahrgäste im morgendlichen Schülerverkehr bequem Platz finden, sondern auch das Abstandhalten in diesen schwierigen Corona-Zeiten erleichtert wird.

Mit Blick auf eine verbesserte Anbindung nach der sechsten Unterrichtsstunde verkehrt künftig ein durchgehender Zug von Gammertingen (ab 13:05 Uhr) über Engstingen (an 13:31 Uhr) nach Münsingen (an 14:31 Uhr).

Das Ziel eines verbesserten Anschlusses nach Ende des Nachmittagsunterrichts in Gerhausen und Schelklingen wird dadurch erreicht, dass Zug 88205 künftig 30 Minuten früher verkehrt. Der Zug verlässt Schelklingen um 16.10 Uhr und verkehrt über Münsingen (an 16.48 Uhr), Engstingen (an 17.29 Uhr), Trochtelfingen (an 17:53 Uhr) nach Gammertingen (an 18.08 Uhr).

Der letzte Zug auf die Münsinger Alb verkehrt montags bis freitags an Schultagen künftig ab Schelklingen bereits um 17.40 Uhr, also eine Stunde früher als im bisherigen Fahrplan. Ankunft in Münsingen ist um 18.18 Uhr. Dies schafft für die Mehrzahl der Berufstätigen eine attraktive Alternative zur Fahrt in den Feierabend. So besteht in Schelklingen bequem Anschluss vom RE aus Richtung Ulm (Abfahrt Ulm Hbf 17.17 Uhr). Ansonsten kommt es zu einzelnen Abweichungen im Minutenbereich. Der gesamten Jahresfahrplan 2022 für die Kursbuchstrecke 759 (Ulm – Schelklingen – Münsingen – Engstingen – Gammertingen) ist auch auf der Homepage unter www.alb-bahn.com abrufbar.