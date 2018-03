Urspringschule verliert Kellerduell

Die Basketballer der TuS Urspringschule haben im Kellerduell der Regionalliga Baden-Württemberg den Kürzeren gezogen. Das Schlusslicht verlor beim Tabellenvorletzten TV Zuffenhausen mit 67:76. Zuffenhausen hatte am Ende des ausgeglichenen ersten Viertels mit 19:16 die Nase vorn und baute seine Führung bis zur Pause auf 39:27 aus. In den ersten zehn Minuten nach der Pause setzte sich der Gastgeber dann noch deutlicher ab: Mit 22:13 entschied Zuffenhausen das dritte Viertel für sich, der Vorsprung war damit auf 21 Punkte angewachsen (61:40). Während der TVZ im Gefühl des sicheren Sieges im Schlussabschnitt nachließ, drehte die Mannschaft der Urspringschule auf. Mit 27:16 ging das letzte Viertel an die Gäste, die damit den Rückstand deutlich verkürzten. Für eine Wende im Spiel reichte es aber nicht. Erfolgreichste Werfer der TuS Urspringschule waren Bo Meister, Kevin Strangmeyer (beide 14 Punkte), David Caillavet (11) und Yannick Olma (10).