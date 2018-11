Urspringschule verliert in Remseck

Basketball-Oberligist TuS Urspringschule hat sein Spiel bei der BG Remseck 77:91 verloren. Ausgeglichen verlief das erste Viertel, an dessen Ende Remseck knapp die Nase vorn hatte (23:22). Im zweiten Abschnitt erzielte die BG 30 Punkte, kassierte nur 19 und baute somit die Führung aus (53:41). In den ersten zehn Minuten nach der Pause geriet die junge Mannschaft der Urspringschule noch deutlicher ins Hintertreffen. Mit 23:13 entschied Remseck das Viertel für sich und hatte über 20 Punkte Vorsprung. Im letzten Viertel kamen die Gäste wieder etwas heran, am Erfolg der BG war aber nicht zu rütteln. Erfolgreichste Werfer der Gäste waren Franklyn Aunitz, Herman Melashych (je 15 Punkte), Lucas Loth (13) und Mathias Groh (12). Das nächste Spiel für die Urspringschule ist am Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, in der heimischen Junge-Halle in Urspring gegen den Tabellenvorletzten Nellingen.