Urspringschule verliert Derby

Die TuS Urspringschule hat ihr Derby in der Basketball-Oberliga bei der zweiten Mannschaft der Scanplus-Baskets Elchingen verloren. Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte zogen die mit kleinem Aufgebot angetretenen Gäste mit 71:88 den Kürzeren. Aufgrund des Doppelspieltags in der Zweiten Liga ProA verzichteten die Gäste aus Urspring auf Kevin Strangmeyer. Auch weitere Spieler aus dem NBBL-Kader fehlten, sodass Trainer Krists Plendiskis nur sieben Spieler zur Verfügung hatte. Dennoch hielt der Tabellenvierte bei den drittplatzierten Elche gut mit. Nach dem ersten Viertel lagen die Gäste knapp vorn (16:17), zu Halbzeit führte Elchingen knapp (37:36). In der zweiten Halbzeit setzte sich die Heimmannschaft ab. Bereits im dritten Viertel bauten die Scanplus-Baskets, die zehn Spieler im Aufgebot und daher eine größere Rotation hatten, ihren Vorsprung auf 68:54 aus und entschieden auch das letzte Viertel für sich, wenn auch deutlich knapper (20:17). Erfolgreichste Werfer für die Urspringschule waren Dejan Puhali (18 Punkte), Franklyn Aunitz (16), Mathias Groh (13) und Tim Martinez (11). Am Samstag, 9. März, steht bereits für die TuS Urspringschule bereits das nächste Spiel in der Oberliga auf dem Terminplan – zu Gast in Urspring ist der Tabellenfünfte TSG Heilbronn (Spielbeginn: 15 Uhr).