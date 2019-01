Urspringschule siegt ungefährdet

Der Aufwärtstrend der TuS Urspringschule in der Basketball-Oberliga Württemberg hält an. Die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis gewann ihr Heimspiel gegen die BSG Vaihingen-Sachsenheim mit 95:57 und verbesserte sich auf den fünften Tabellenplatz. Konzentriert ging der Gastgeber die Partie an und lag nach den ersten zehn Minuten bereits mit 20:8 vorn. Das zweite Viertel war ausgeglichen, zur Halbzeit führte das junge Team der Urspringschule mit 38:27. Im dritten Viertel ließ die Heimmannschaft wie schon im ersten Abschnitt nur wenige Punkte des Gegners zu, traf selbst regelmäßig und baute den Vorsprung auf 65:38 aus. Die Urspringschule ließ im letzten Viertel nichts mehr anbrennen und setzte sich weiter ab. Erfolgreichste Werfer des neuen Tabellenfünften waren Kevin Strangmeyer, Franklyn Aunitz, Tim Martinez (alle 20 Punkte), Aleksej Andjelic und Mathias Groh (beide 11). Weiter geht es für die TuS Urspringschule in der Oberliga mit einem Derby, am Sonntag, 27. Januar, 17.30 Uhr, ist das Team bei der TSG Söflingen II zu Gast.