Urspringschule siegt in umkämpftem Spiel

Die Oberliga-Basketballer der TuS Urspringschule haben ihr letztes Spiel 2018 bei der Sportvereinigung Böblingen mit 72:71 gewonnen. Damit machten sie in der Tabelle einen Satz auf Platz sechs. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und hielten die Begegnung über alle Viertel hinweg spannend. Nach dem ersten Abschnitt hatte der Gastgeber mit 20:19 die Nase vorn und entschied auch das zweite Viertel knapp für sich – 39:37 stand es zur Halbzeit. Nach dem Wechsel drehte sich der Wind, die Urspringschule lag nach dem dritten Viertel mit 60:56 in Führung. Den letzten Abschnitt entschied wieder Böblingen für sich, doch es reichte nicht zum Sieg. Die Gäste, für die Lucas Loth (24 Punkte), Franklyn Aunitz (18) und Tim Martinez (13) die meisten Punkte erzielten, gingen als Sieger vom Feld. Das nächste Spiel steht für die junge Mannschaft der TuS Urspringschule am 12. Januar, 16.45 Uhr, beim Tabellenführer Titans Stuttgart auf dem Programm.