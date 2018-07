Urspringschule feiert Sommerfest

Das Sommerfest in Urspring hat im Zweijahresrhythmus Tradition. Sehr angenehm mag für die routinierten Besucher sicher sein, dass das Programm immer etwas variiert. Zwar gibt es mittlerweile Klassiker im Festablauf, wie die Übung der Schulfeuerwehr oder auch die Öffnung der Weinstube durch den Alturspringbund, also die Ehemaligenvereinigung, doch war auch heuer wieder einiges Neues zu bestaunen.

In die Reihe der Neuheiten und gleichzeitig in die Reihe der Unterrichts- und Projektergebnisse aus der Schulzeit fügte sich der Schulgarten ein. Mit den jüngeren Schülern wurden die Beete im nahezu abgelaufenen Schuljahr an einem versteckten Zipfel des Urspringgeländes eingerichtet und damit noch eine stille Ecke verschönert, die Interne abends und an Wochenenden als ruhigen Treffpunkt seit dem Bau der Basketballhalle nutzten. Hinter der Halle wachsen jetzt Blumenmischungen, Kartoffeln, Zucchini und anderes mehr.

Wichtig war, dass Pflanzen angebaut werden, von denen die Schüler direkt etwas zum Naschen abbekommen. So wachsen dort auch Erdbeeren und Radieschen. Aus Weidenzweigen haben die Schüler kleine Schutzzäune geflochten. Ein pinkfarbener Metalltisch und zwei Stühle verschönern den Randstreifen, die an eine landwirtschaftliche Fläche grenzt.

Ein Kräuter- und Gemüseverkaufsstand war vor der Halle aufgebaut. Hier durften die Besucher das Gewicht eines Kürbisses schätzen, um diesen zu gewinnen. Flaschendeckel werden auch in Urspring für den guten Zweck, ein Projekt mit Polio-Impfungen, gesammelt. Die Masse an Deckeln wurde vor der Halle ausgebreitet. In der Projektwoche gestalteten die Schüler ein Bild. In der Halle gab es unter anderem einen Basketballspiel der Generationen. Die aktuelle Mannschaft trat gegen Ehemalige an, die bis zum Jahr 2002 ihr Abitur in Urspring gemacht haben. Auch der ehemalige Trainer Ralph Junge wurde zu diesem Spiel erwartet. Er hat einst das Basketballinternat in Urspring gegründet.

Modenschau der Schneiderlehrlinge

Schneiderlehrlinge auf dem Laufsteg kennt man in Urspring, die zum Sommerfest ihre Erzeugnisse in einer Laufstegshow im Ganztageszentrum präsentieren. Neuerdings schließen sich zu der Vorführung nun auch die Metaller und Schreinerazubis an. Warum sollten diese sich ausschließlich arbeitend in den Werkstätten präsentieren, während die Schneider das Rampenlicht auf dem Laufsteg nutzen? Deshalb steigen jetzt die Metaller mit gefertigten Kleinteilen auch auf den Laufsteg und zeigten diese vor. Die Schreiner brachten selbst gefertigte Skier und Hocker mit Intarsien auf den Laufsteg mit. Die Schneider zeigten Schickes, Nützliches für den Alltag und auch Kurioses. Ein Rock, der nicht einheitlich lang ist, wurde präsentiert, was die Blicke einfängt, aber letztlich doch ungeschickt wirken kann. Das Publikum war sehr begeistert und spendete allen Models viel Applaus.

Wer einen Nervenkitzel suchte, konnte diesen auf der Seilbahn finden, die über den Urspringtopf führte. Das Wetter zerstörte am Samstag anfangs die Biergartenmöglichkeit am Urspringtopf. Das durchwachsene Wetter konnte aber nicht den Start des Stratosphärenballons verhindern, allerdings brach mit dem Starkregen die Verbindung zu dem Ballon auch mal ab. Es war der inzwischen dritte Start eines solchen Ballons Schulgelände im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Projekts. Zu dem zweitägigen Fest gehörte unter anderem auch ein Sonntagsgottesdienst.