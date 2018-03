Urspringschule bekommt ein Aufbaugymnasium

Neu eingerichtet wird im Herbst ein Aufbaugymnasium (ABG) an der Urspringschule bei Schelklingen. Auch darüber wurde am Sonntag beim jährlichen Tag der offenen Tür zum Jahresbeginn informiert. Trotz winterlicher Kälte wirkte die herrliche Wintersonne sehr einladend und motivierte neben interessierten Eltern und Familien zum Beispiel auch Ehemalige, das Schulgelände zu besuchen und sich in den Räumlichkeiten umzuschauen und diese dem Familienanhang zu zeigen.

In der wohltemperierten Neuen Schule stand der Infostand, der bei Infotagen zu anderen Jahreszeiten meist unter freiem Himmel zu finden ist. Am Stand gab es unter anderem die Broschüre zum Aufbaugymnasium, das in dreijähriger Aufbauform erfolgt, wodurch das Erreichen des Abiturs über das G9 wieder möglich wird. Schüler mit Oberstufenempfehlung, Realschulabschluss oder auch Gemeinschaftsschulabschluss können am ABG als Schüler aufgenommen werden, wenn der Notendurchschnitt reicht oder eine Aufnahmeprüfung erfolgreich absolviert wird.

Schulleiter Rainer Wetzler, Lehr-, Ausbildungskräfte und Verwaltungsmitarbeiter standen den Besuchern für Fragen bereit. Eltern künftiger Grundschüler, Fünftklässler und von Schülern vor einem Schulwechsel konnten sich informieren. Gute Tradition ist auch, dass einzelne Schüler Kleingruppen über das Gelände führen.

Etwas zu sehen gab es am Sonntag außerhalb der Neuen Schule, in den Lehrwerkstätten für Feinwerkmechaniker und Schreiner. Die Schneider pausierten bei diesen Tag der offenen Tür. Ihre Schreiner- und Feinwerkmechanikerkollegen nutzten die Stunden, um ihrem Handwerk nachzugehen, das sie parallel zum Unterricht erlernen. Bei den Mechanikern wurde am Schraubstock gefeilt, bei den Schreinern waren in der Werkstatt Tischplatten und selbst gebaute Skier zu sehen, die in der Ausbildung entstehen.

Entdecken konnte man beim Tag der offenen Tür Betätigungsfelder abseits von Schulunterricht und Ausbildung. Die Mitglieder der Schulfeuerwehr wiesen die Autofahrer auf dem Parkplatz ein. Offen war auch der Reitstall an der Gärtnerei. Ein Alturspringer lobte, dass sich seit seinem Weggang 1991 viel entwickelt hat. Er hatte seinerzeit in der jetzigen Feinwerkmechanikerwerkstatt noch Mathematik- und auch Geschichtsunterricht. Als großen Gewinn sieht er auch die neue Basketballhalle, sagte der Ehemalige beim Rundgang.

Am Infostand konnten auch Bausteine für die Instandsetzung der Alten Schule gekauft werden. Seit drei Jahren läuft diese Aktion zugunsten des historischen Gebäudes. Für nur einen Euro ist solch ein Lego-Baustein zu haben. „Eine Million Bauherren gesucht“ heißt die Förderaktion. Deshalb sind auch Spender größerer Summen erwünscht. Sie bekommen ihren Namen auf den Spendenstein graviert.