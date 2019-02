Urspringschule baut Siegesserie aus

Die Siegesserie des Basketball-Oberligisten TuS Urspringschule hält an. Die junge Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis ließ sich auch vom Tabellenzweiten Zuffenhausen nicht stoppen und gewann das Heimspiel mit 96:78 und rückte dadurch in der Tabelle auf den dritten Rang vor. Die Urspringschule lag gegen die nur mit sechs Spielern angetreten Gäste aus Zuffenhausen nach dem ersten Viertel mit 23:18 vorn und behauptete in einem korbreichen zweiten Abschnitt (26:27) die Führung. Nach dem Seitenwechsel vergrößerte die Heimmannschaft den Vorsprung, nach 30 Minuten stand es 72:62. Im letzten Viertel ließen die Kräfte bei den Gästen nach, die Urspringschule ließ nicht locker und baute die Führung weiter aus zum letztlich deutlichen Endstand. Erfolgreichste Punktesammler der Heimmannschaft waren Franklyn Aunitz (22), Dejan Puhali (20), Kevin Strangmeyer (19), Lucas Loth (14) und Mathias Groh (11). Die nächste Aufgabe für TuS Urspringschule steht bereits am Dienstag, 5. Februar, beim Tabellenfünften BBU Ulm II an. Das Derby im BBU-Trainingszentrum in Nersingen beginnt um 19.30 Uhr.