Ursprings U19 verliert gegen Ludwigsburg deutlich

Die U19 aus Urspring hat in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) ihr viertes Spiel der Hauptrunde zu Hause gegen Ludwigsburg verloren. Die Gäste entschieden alle vier Viertel für sich und ließen dem Team Urspring beim 73:41 letztlich keine Chance.

Die Heimmannschaft scheiterte in erster Linie an ihrer mageren Wurfausbeute, nur etwas mehr als ein Viertel der Würfe aus dem Feld landete im Ludwigsburger Korb. Von jenseits der Drei-Punkte-Linie versuchte es Urspring 18-mal und traf dreimal, von den 39 Würfen aus der näheren Distanz waren nur 13 erfolgreich. Zu wenig im Vergleich zum Gegner: Ludwigsburg hatte bei den Dreiern eine Trefferquote von 28 und bei den Zwei-Punkt-Würfen von rund 45 Prozent. Darüber hinaus schnappten sich die Spieler des Tabellenzweiten mehr Rebounds (50 gegen über 39 bei Urspring) als das Team Urspring.

Ludwigsburg führte schon nach dem ersten Viertel deutlich mit 25:13 und baute den Vorsprung in einem von Fehlwürfen auf beiden Seiten geprägten zweiten Abschnitt auf 37:19 aus. Der Vorsprung wurde auch nach dem Seitenwechsel kontinuierlich größer, nach 30 Minuten lagen die Gäste mit 57:30 vorn und am Ende hieß es 73:41 für die Ludwigsburger.

Erfolgreichster Werfer des Teams Urspring war Kevin Strangmeyer mit 16 Punkten (zudem acht Rebounds), fünf seiner Teamkollegen teilten sich die weiteren 25 Punkte. Topscorer beim Nachwuchs des Bundesligisten war Quirin Emanga mit 18 Punkten, außerdem hatte er elf Rebounds.

Derby in Ulm

Weiter geht es für Ursprings U19 in der Hauptrunde am Mittwoch, 21. November, 20 Uhr, mit dem Derby in Ulm. Die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis, die den vierten Platz der Hauptrundengruppe 4 belegt, trifft dabei auf den punktgleichen Tabellennachbarn – allerdings haben die Ulmer ein Spiel weniger absolviert als Urspring. Im Kampf um die Play-off-Plätze kommt dieser Begegnung somit eine gwisse Bedeutung zu, auch wenn die Hauptrunde noch lange dauert.