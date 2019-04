Ursprings U19 verliert erneut

Die U19 aus Urspring hat auch das zweite Spiel der Play-down-Serie in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) gegen die Niners Akademy verloren. Eine Woche nach der Heimniederlage zog Urspring auch in Chemnitz den Kürzeren. Während für die Niners die Saison beendet ist, muss Urspring in die zweite Play-down-Runde.

NBBL, Play-downs: Niners Akademy – Team Urspring 73:64 (16:19, 14:7, 24:24, 19:14). - Für die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis ging es darum, nach dem 68:73 in eigener Halle die Best-of-3-Serie gegen Chemnitz auszugleichen, um ein drittes Spiel vor heimischem Publikum zu erzwingen. Die Vorzeichen standen allerdings nicht gut, neben Franklyn Aunitz (Rückenprobleme) und Lucas Loth (Bänderriss) fiel mit Tim Martinez ein weiterer Leistungsträger verletzt aus. Dennoch lagen die Gäste, die acht einsatzfähige Spieler hatten, zehn Minuten lang auf Kurs; mit 19:16 entschied Urspring das erste Viertel für sich. Im zweiten Abschnitt leistete sich die Mannschaft zu viele Fehler und Fehlwürfe, die ebenfalls nicht fehlerfreien Chemnitzer gewannen das Viertel mit 14:7 und lagen damit zur Halbzeit mit 30:26 vorn.

Im dritten Viertel fielen die Bälle reihenweise in den Korb, aber auf beiden Seiten. Chemnitz und Urspring erzielten in diesem Abschnitt jeweils 24 Punkte zum 54:50-Zwischenstand für die Niners. Noch war für die Gäste alles drin. Doch die Heimmannschaft ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Angeführt von Bruno Albrecht (16 Punkte), Leon Hoppe (13) und Emmanuel Womala (14) behauptete sich Chemnitz und brachte die Saison mit dem zweiten Sieg in der Serie zu Ende. Für das Team Urspring dagegen, das in Chemnitz ein besseres Ergebnis vor allem aufgrund der schwächeren Trefferquote aus dem Feld (38 Prozent/Niners: 55) und der größeren Zahl an Ballverlusten (19/14) verpasste, geht der Kampf gegen den Abstieg in der zweiten Play-down-Runde weiter.

Erfolgreichste Werfer für Urspring waren Kevin Strangmeyer (24 Punkte, zudem zehn Rebounds), Herman Melashych (16) und Dejan Puhali (12).