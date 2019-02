Ursprings U19 kassiert klare Niederlage beim Tabellennachbarn Ludwigsburg

Das Team Urspring hat ein Nachholspiel in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) beim Tabellennachbarn Ludwigsburg mit 66:92 verloren. Damit hat Urspring zwei Spieltage vor Ende der Hautprunde auch rechnerisch keine Chance mehr auf das Erreichen der Meisterrunde und wird in den Play-downs um den Verbleib in der Bundesliga spielen.

NBBL, Hauptrunde: Porsche BBA Ludwigsburg – Team Urspring 92:66 (28:20, 19:15, 30:17, 15:14). Die Gäste aus Urspring hatten in der Verteidigung Probleme mit den Ludwigsburgern, die am Ende fünf Spieler mit einer zweistelligen Punktausbeute hatten. Fast 30 Punkte erzielte die Heimmannschaft im ersten Viertel, doch dank einer ebenfalls ordentlichen Leistung im Angriff hielt Urspring noch einigermaßen mit (28:20). So viele Punkte wie im ersten Viertel gelang den Gästen in den drei weiteren Abschnitten aber nicht mehr, die Ausbeute von 15, 17 und 14 Zählern reichte nicht, um den Rückstand zu verringern. Im Gegenteil: Bis zur Pause bauten die Ludwigsburger ihren Vorsprung zwar nur um vier Punkte auf 47:35 aus, doch im vierten Abschnitt brachen bei Urspring defensiv wieder die Dämme. Mit 30:17 entschied der Gastgeber dieses Viertel für sich und zog vorentscheidend auf 77:52 davon. Das Schlussviertel war dann ausgeglichen, die Punktausbeute auf beiden Seiten überschaubar. Kevin Strangmeyer war mit einem Double-Double (17 Punkte, zwölf Assists) der erfolgreichste Spieler von Ursprings U19, in Franklyn Aunitz kam ein zweiter Spieler auf eine zweistellige Punktzahl (15).