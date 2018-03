Ursprings U19 ist zu Gast in Ulm

In seinem vorletzten Spiel der Hauptrunde in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) ist das Team Urspring am Mittwoch, 21. Februar, bei der U19 von Ratiopharm Ulm zu Gast. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Beide Mannschaften kämpfen um die bestmögliche Ausgangsposition für die K.-o.-Runde: Die Ulmer sind für die Play-offs bereits qualifiziert, doch auf welchem Platz sie die Hauptrunde beenden, ist noch offen; derzeit führen sie die Staffel 4 an. Für Urspring geht es in den Play-downs weiter, aber für die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis kann sich die Hauptrundenplatzierung ebenfalls noch ändern. Derzeit belegt Urspring den siebten Platz der Hauptrundengruppe 4.