Ursprings U19 erwartet die Bayern

In einem Nachholspiel der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) trifft die U19 aus Urspring am Sonntag, 10. Februar, in heimischer Halle auf Bayern München. Auswärts ist Ursprings U16 in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) gefordert, Gegner am Sonntag sind die Crailsheim Merlins.

NBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Bayern München (Sonntag, 15 Uhr, Junge-Halle Urspring). - Nach einer mehrwöchigen Spielpause greift das Team Urspring wieder ins NBBL-Geschehen ein. Zu Gast ist am Sonntag der Tabellenzweite Bayern München, der in der laufenden Hauptrunde erst ein Spiel verloren hat, das Derby Mitte Dezember beim Spitzenreiter und Lokalrivalen Internationale Basketballakademie München (IBAM). Das erste Aufeinandertreffen mit Urspring im November entschied Bayern München mit 93:71 für sich, wobei die Münchner bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt hatten (57:34). Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Einer der erfolgreichsten Münchner Werfer damals war der frühere Urspringschüler Jason George, der über Ratiopharm Ulm inzwischen bei den Bayern gelandet ist. Der Jugend-Nationalspieler kam in diesem Spiel auf 17 Punkte (seine Saisonbestmarke) und ingesamt auf einen Schnitt von 10,67 Punkten pro Partie. Die U19 aus Urspring hat in der NBBL zwar Mitte Januar ihr bisher letztes Spiel bestritten, in der Männer-Oberliga war die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis (als TuS Urspringschule) aber seither mehrmals aktiv gewesen und durchweg erfolgreich. Daher wird das Team am Sonntag den Bayern mit einigem Selbstvertrauen entgegentreten, dennoch: Favorisiert sind die Gäste aus München.

JBBL, Hauptrunde: Crailsheim Merlins – Team Urspring (Sonntag, 12.30 Uhr). - „Es ist das nächste schwere Auswärtsspiel. Wir wollen auch mal auswärts einen guten Gegner schlagen“, sagt Urspring-Trainer Oliver Heptner. Bisher war sein Team in der Hauptrunde ausschließlich vor heimischem Publikum erfolgreich, die bisher drei Auswärtsspiele dagegen gingen ausnahmslos verloren. Das soll sich in Crailsheim ändern gegen den Tabellenfünften, gegen den die auf Rang vier platzierten Urspringschüler im Dezember zu Hause deutlich geschlagen hatten (94:59). Die Voraussetzungen beim Team Urspring für ein erfolgreiches Spiel sind besser als am vergangenen Wochenende, als in den Trainingseinheiten vor der Partie bei der IBAM etliche Spieler krankheitsbedingt ausgefallen waren.