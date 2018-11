Ursprings U17: Deutliche Niederlage zum Hauptrundenstart

Neben der U19 ist auch die U17 des Teams Urspring am Wochenende zu Gast bei Bayern München gewesen. Wie fürs NBBL-Team gab es für die Mannschaft in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) nichts zu holen. Mit 61:110 fiel die Niederlage zum Auftakt der JBBL-Hauptrunde deutlich aus.

JBBL, Hauptrunde: Bayern München – Team Urspring 110:61 (30:20, 32:9, 24:10, 24:22). - Die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner geriet gegen die Bayern, die schon in ihrer Vorrundengruppe keine Niederlage kassiert hatten, von Beginn an unter Druck. Die Gäste leisteten sich zu viele Ballverluste (29 gegenüber 15 von München) und waren dem Gegner bei den Rebounds (39:52) unterlegen. Auch Münchens Trefferquote aus der Nahdistanz war besser, Bayern verwandelte 39 seiner 64 Zwei-Punkte-Würfe, Urspring nur 16 von 61. Lediglich bei den Dreiern hatten die Gäste eine bessere Trefferquote (knapp 39 Prozent gegenüber 32 Prozent), was aber nicht ins Gewicht fiel, weil die Münchner deutlich mehr Dreier-Versuche hatten.

Das Team Urspring bekam den Gegner in der Verteidigung nicht in den Griff. In der ersten Halbzeit hatte München in beiden Vierteln eine hohe Ausbeute. Im ersten Abschnitt setzten die Gäste den 30 Punkten der Bayern noch 20 entgegen, im zweiten Abschnitt kamen die Urspringschüler nur auf neun Punkte und ließen 32 zu. Somit war beim 62:29 zur Halbzeit die Entscheidung praktisch gefallen.

In der zweiten Halbzeit hielt Urspring den Gegner in beiden Vierteln unter 25 Punkte, doch 24 Zähler sind dennoch viel. Zumal die Gäste im dritten Viertel nur auf zehn Punkte kamen und somit weiter distanziert wurden. Erst im letzten Abschnitt, als Bayerns Vorsprung riesig war, war die Partie ausgeglichen. Die Zügel schleifen ließ der Gastgeber aber nicht und entschied auch dieses Viertel, wenngleich knapp, für sich. München spielte, nicht erst im letzten Abschnitt, eine tiefe Rotation, kein Bayern-Spieler kam auf mehr als 25 Minuten Einsatzzeit. Anders beim Team Urspring, das mit zehn Spielern angetreten war und in dem drei Spieler mehr als 31 Minuten lang auf dem Feld waren. Erfolgreichste Werfer bei Urspring waren Maximilian Langenfeld (18 Punkte), Daniel Helterhoff (14), Jonathan Diederich (11) und Timo Neunzling (10).

Am zweiten Spieltag der JBBL-Hauptrundengruppe 4 treffen die Urspringschüler erneut auf eine Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt. Zu Gast in Urspring ist am Sonntag, 2. Dezember, 14.30 Uhr, die Internationale Basketballakademie München (IBAM).