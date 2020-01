Ursprings U16 zu Gast in Nürnberg

Im zweiten Spiel des Jahres 2020 ist Ursprings U16 in der Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) am Sonntag, 19. Januar, bei der Basketballakademie Tornados Franken in Nürnberg zu Gast. Beginn ist um 12.30 Uhr. Für das Team von Trainer Oliver Heptner ist es das erste Aufeinandertreffen mit den Tornados in dieser Saison. Die Franken schlossen ihre Vorrundengruppe ungeschlagen auf Rang eins ab, haben in der Hautprunde aber bereits zweimal verloren (69:75 gegen Ulm und 50:90 bei Jahn München) und liegen mit zwei Siegen aus vier Spielen in der Hauptrundengruppe 4 aktuell auf dem dritten Platz. Das Team Urspring ist Tabellenfünfter und, nachdem in David Dostal der beste Spieler wegen einer Verletzung weiterhin ausfällt, Außenseiter in dem Spiel am Sonntag.