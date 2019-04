Ursprings U16 wird in Varese Zweiter

Der Basketball-Nachwuchs aus Urspring hat über Ostern an Turnieren in Italien und Frankreich teilgenommen. Den größten Erfolg verbuchte die U16, die beim Giovani Leggende Varese (GLV) ins Finale kam. Die U15 belegte beim Tournoi International Minimes (TIM) in Saumur den neunten Platz, die U18 beendete das Junior International Tournament (JIT) um die Trofeo Galvi in Lissone auf Rang zehn.

U18: Im norditalienischen Lissone traf die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis zum Auftakt auf den späteren Gruppensieger Virtus Segafredo Bologna und verlor mit 77:103. Im zweiten Gruppenspiel gegen Gastgeber AP Cocoon Lissone gab es den ersten Sieg, der mit 96:52 auch deutlich ausfiel. Hart umkämpft war die dritte Begegnung in der Gruppe gegen eine Auswahl aus dem kanadischen Toronto. Uspring startete gut, ließ sich aber durch die harte Pressverteidigung des Gegners aus dem Konzept bringen und musste sich am Ende mit 72:81 geschlagen geben. Im ersten Platzierungsspiel steigerte sich das Plendiskis-Team und setzte sich gegen den litauischen Vertreter Atletas Kaunas mit 74:42 klar durch. In der abschließenden Partie gegen BK Rig Mark aus Schweden setzte es eine knappe Niederlage (56:62) und somit schloss Urspring das JIT auf dem zehnten Platz ab. Trainer Plendiskis gewann den internationalen Begegnungen einiges ab. „Für unsere Jungs war es eine tolle Erfahrung. Jeder Spieler kann etwas für sich mitnehmen, an dem er über den Sommer arbeiten kann.“ Einer der auffälligsten Spieler bei Urspring war Kevin Strangmeyer, dem in den fünf Partien seiner Mannschaft dreimal ein Double-Double (bei Punkten und Rebounds) gelang.

U16: Das Team Urspring, betreut von JBBL-Trainer Oliver Heptner und ProA-Cheftrainer Domenik Reinboth, startete im norditalienischen Varese mit einem 138:80-Sieg gege Basket Lonate ins Turnier. Am zweiten Tag wurde mit dem 54:74 gegen Don Bosco Livorno der Gruppensieg verspielt. Im Achtelfinale bezwang Urspring die physisch starken Italiener von Pallancestro Bernareggio dank der starken Offensivleistung 99:78. Im Viertelfinale revanchierte sich Urspring gegen Livorno für die Niederlage im Gruppenspiel und zog mit dem 71:67-Sieg ins Halbfinale ein. Gegen Urania Mailand lagen die Urspringschüler zur Halbzeit mit neun Punkten im Rückstand, entschieden die Partie aber noch mit 70:65 für sich – lautstark unterstützt von den U18-Spielern, die aus Lissono angereist waren. Im Endspiel traf Ursprings U16 auf das Team Ohio, das bis dahin alle Spiele mit mindestens 45 Punkten Unterschied gewonnen hatte. Vor mehr als 1000 Zuschauern bot Urspring den US-Amerikanern zunächst Paroli, 19:21 stand es nach dem ersten Viertel. Danach setzten sich die Highschool-Talente aus dem Bundesstaat Ohio immer deutlicher ab und sicherten sich mit 104:72 zum fünften Mal in Folge beim GLV den Turniersieg. „Unser Run ins Finale hat unfassbar viel Spaß gemacht“, sagte Trainer Oliver Heptner. Seine Mannschaft „hat das physische Spiel hier sehr schnell angenommen, mit Herz und Begeisterung gespielt und sind stets als Team aufgetreten. Es war eine großartige Erfahrung für alle Beteiligten.“

U15: Zwei Gruppenspiele bestritt Ursprings U15 im französischen Saumur – beide gingen verloren. Zunächst unterlag Urspring der aggressiv und physisch spielenden Mannschaft von AWBB Brüssel, gleichbedeutend mit der Auswahl Walloniens (Region in Belgien), mit 17:52. Danach folgte ein 35:48 gegen Etoile Angers, nachdem Urspring nach gutem Start zu hektisch im Spielaufbau und zu nachlässig bei den Rebounds war. Damit hatte das von Merlin Opitz und Stijepan Sucic gecoachte Team das Halbfinale verpasst. In den Platzierungsspielen platzte dann der Knoten – erst wurde Gastgeber Saumur Loire Basket mit 103:16 abgefertigt und auch in der Partie um Platz neun gegen den Erstliga-Nachwuchs von Cholet Basket boten die Klosterschüler beim 41:31 eine starke Leistung. Auch die U15-Spieler aus Urspring machten im Vergleich gegen europäische Top-Teams ihrer Altersklasse wertvolle Erfahrungen.