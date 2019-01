Ursprings U16 verliert Spiel bei Jahn München im Schlussviertel

In einem Nachholspiel der Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) hat das Team Urspring bei der Turnerschaft Jahn München knapp verloren. Urspring führte zur Halbzeit und zu Beginn des letzten Viertels, doch am Ende hatten die Münchner das glückliche Ende für sich.

JBBL, Hauptrunde: TS Jahn München – Team Urspring 92:86 (17:21, 17:18, 29:28, 29:19). - Gegen die bis dahin in der Hauptrundengruppe 4 sieglosen Münchner wollte die U16 aus Urspring ihren vierten Erfolg verbuchen. Urspring lag in der hart umkämpften Begegnung auch lange Zeit auf Kurs. Im ersten Viertel warf die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner eine 21:17-Führung heraus und entschied auch den zweiten Abschnitt für sich, wenn auch nur knapp mit einem Punkt Vorsprung. Zur Halbzeit lag Urspring mit 39:34 vorn. Im dritten Viertel offenbarten beide Mannschaften Schwächen in der Verteidigung, die auf beiden Seiten genutzt wurden. Jahn München erzielte in diesen zehn Minuten 29 Punkte, Urspring 28. Die Gäste hatten damit ihre Führung behauptet, 67:63 stand es für das Team Urspring vor dem Schlussviertel. Die Heimmannschaft erzielte auch im letzten Abschnitt 29 Punkte und holte damit nicht nur den Rückstand auf, sondern übernahm auch die Führung. Die Urspringschüler vermochten die Münchner nicht mehr zu stoppen, kassierten am Ende ihre zweite Niederlage in Folge und ihre dritte in der Hauptrunde und fielen in der Gruppe auf Rang vier zurück. Mit ausschlaggebend für den Erfolg von Jahn München waren die Freiwürfe: 37-mal durften die Gastgeber an die Linie (und verwandelten 28), die Gäste aus Urspring nur 17-mal (verwandelt: 13). Erfolgreichste Werfer des Teams Urspring waren Daniel Helterhoff (26 Punkte/dazu 15 Rebounds), Jonathan Diederich (16), Malte Nies (13), Maximilian Langenfeld (11) und Timo Neunzling (11).