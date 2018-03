Ursprings U16 startet in Play-offs

Die U16 aus Urspring startet am Sonntag, 4. März, in die Play-offs der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL). Das Team von Trainer Oliver Heptner muss im ersten Spiel der Runde der besten 16 aus dem Süden auswärts bei der s.Oliver Würzburg Akademie ran. Die Serie geht über maximal drei Spiele.

s.Oliver Würzburg Akademie – Team Urspring (Sonntag, 12.30 Uhr, Halle des Deutschhaus-Gymnasiums). - Da Würzburg aufgrund der besseren Platzierung in der Hauptrunde – die Franken waren Vierte in ihrer Staffel, das Team Urspring war Fünfter in seiner Staffel – brauchen die Mannschaft von Heptner in der Serie einen Auswärtssieg. „Unser Ziel ist es, den ersten Sieg zu holen“, so der Urspring-Trainer, der es nicht auf einen Showdown im dritten Duell ankommen lassen will. Oliver Heptner ist sich aber auch bewusst, dass auf seine Mannschaft keine einfache Aufgabe wartet. Er hat den Gegner mit Videos intensiv analysiert und hält das Team für „sehr strukturiert für diese Altersklasse“. Die Würzburger würden viele Systeme im Halbfeld spielen und seien taktisch auf gutem Niveau, so Heptner. Allerdings verlasse sich die Mannschaft zu sehr auf einstudierte Laufwege und es fehle etwas die Kreativität – dies macht die Würzburger ein Stück weit ausrechenbar. Dennoch fordert der Urspring-Trainer eine Top-Leistung seines Teams, um sich – zumal auswärts – durchzusetzen. Der Erfolg hängt aus Sicht von Heptner davon ab, ob man die „zwei Schlüsselspieler“ der Franken in den Griff bekommt: Aufbauspieler Julius Böhmer kommt im Schnitt auf mehr als 18 Punkte pro Spiel und der zwei Meter große Ben Bredenbröcker auf rund 17 und dazu auf knapp elf Rebounds.

Topscorer des Teams Urspring sind Jack Schneider (16 Punkte pro Spiel) und Mathias Groh (knapp 14 Punkte). Der wie Bredenbröcker groß gewachsene Groh kam zudem auf 11,5 Rebounds pro Spiel. Personell ist Urspring nicht schwächer besetzt und der Kader erscheint tiefer zu sein als der der Würzburger (Heptner: „Wir sind auf Augenhöhe“), aber letztlich kommt es auf die Tagesform an. Heptner hat sein Team auf die Play-offs vorbereitet, teilweise wurde mit den körperlich stärkeren NBBL-Spielern trainiert, zudem waren viele der JBBL-Spieler für die U18 der TSG Ehingen im Einsatz. Der Kader wird, sollte sich nicht kurzfristig ein Spieler verletzen, am Sonntag komplett sein. Die Siege gegen Ulm und Bayern München zum Abschluss der Hauptrunde haben das Selbstvertrauen der Mannschaft gestärkt – zuversichtlich geht das Team Urspring somit in die nach Vor- und Hauptrunde letzte Saisonphase – und das Ziel ist klar: Würzburg soll nicht der letzte Gegner dieser Saison und der einzige in den Play-offs sein.