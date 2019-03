Ursprings U16 startet in die Play-offs

Nach Abschluss der Hauptrunde und einer kurzen Verschnaufpause beginnt in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) die entscheidende Saisonphase. Im Süden und Norden kämpfen jeweils 16 Mannschaften in den Play-offs um den Einzug in die zweite Runde – mit dabei ist die U16 aus Urspring, die in Runde eins auf das Team Bonn/Rhöndorf trifft. Urspring hat am Sonntag, 10. März, Heimrecht im ersten Spiel der Serie, die spätestens nach drei Partien entschieden ist.

JBBL, Play-offs, 1. Runde: Team Urspring – Team Bonn/Rhöndorf (Sonntag, 15 Uhr, Junge-Halle). - Auf dem vierten Tabellenplatz schloss Urspring die Hauptrundengruppe 4 ab, Bonn/Rhöndorf war in der Gruppe 3 Fünfter, weshalb die Urspringschüler im ersten und in einem möglichen dritten Spiel zu Hause spielen. Dies ist eine bessere Ausgangsposition als in der vergangenen Saison, als das Team von Trainer Oliver Heptner gegen Würzburg zunächst auswärts ran musste – und die erste Play-off-Runde dennoch mit zwei Siegen rasch hinter sich brachte. Der Einzug in die nächste Runde ist erneut das Ziel. „Das wollen wir von Anfang an klarmachen“, sagt Heptner.

Der Trainer hat sich Videos von Spielen des Teams Bonn/Rhöndorf angesehen – und festgestellt: „Gegen so eine Mannschaft haben wir bisher noch nicht gespielt.“ Die Rheinländer agierten eher passiv in der Verteidigung, konzentrierten sich stark auf ihre Zone und ließen außerhalb viele Passwege offen. „Wir müssen schnell spielen, dürfen uns aber nicht verleiten lassen, nur von außen zu werfen“, so das Fazit von Oliver Heptner. Zumal Urspring auch gute Inside-Spieler wie Daniel Helterhoff hat, der oft nur schwer zu stoppen ist. In der Verteidigung hat Heptner seine Mannschaft auf einen Gegner eingestimmt, der das Tempo gern verschleppt und bevorzugt „Halbfeld-Basketball“ spielt, aber viele Spielzüge auf Lager hat. „Die Bonner spielen sehr viel nach System“, so der Urspring-Trainer. Zwei herausragende Akteure hat Heptner beim Gegner ausgemacht, den Point Guard Florian Meilands und Shooting Forward Linus Kahlscheuer. „Gegen diese beiden heißt es, gut und clever zu verteidigen.“

Seit Mittwoch läuft die Vorbereitung auf die erste Play-off-Aufgabe, nachdem Oliver Heptner seinen Spielern ein verlängertes Wochenende frei gegeben hatte. „Wir haben die Jungs für eine paar Tage nach Hause geschickt, das hat ihnen extrem gut getan.“ Frisch und motiviert kamen die Spieler zurück in die Trainingshalle und seither gilt der Fokus ganz den Play-offs, in denen Urspring nicht nur eine Runde lang mitmischen will.