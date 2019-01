Ursprings U16 knackt Ulm

Die U16 aus Urspring haben das Derby in der Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) gegen den bis dahin ungeschlagenen Nachbarn Ratiopharm Ulm für sich entschieden. Ebenfalls erfolgreich war am Wochenende die U19 in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL), die sich im Auswärtsspiel bei der TS Jahn München zwei Punkte sicherte.

NBBL, Hauptrunde: TS Jahn München – Team Urspring 52:58 (20:18, 12:16, 6:13, 14:11). - Mit nur acht Spielern trat die Mannschaft aus Urspring zu der wichtigen Begegnung beim Tabellensiebten an – unter anderem fehlten bei Urspring krankheitsbedingt mit Kevin Strangmeyer und Lucas Loth zwei Führungsspieler. Die Gäste, die mit einem Sieg Kontakt halten wollten zu den Play-off-Plätzen, taten sich schwer und leisteten sich auch viele Fehler – fast 30 Ballverluste standen am Ende zu Buche. Doch auch die Münchner erwischten keinen guten Tag, hatten ebenfalls zahlreiche Ballverluste und eine schwache Wurfquote – außer im ersten Viertel.

20 ihrer 52 Punkte erzielte Jahn in den ersten zehn Minuten und entschied das erste Viertel mit 20:18 für sich. Im zweiten Abschnitt drehte sich der Wind. Das Team von Trainer Krists Plendiskis steigerte sich in der Defensive und warf bis zur Halbzeit eine knappe Führung heraus (34:32). Im dritten Viertel baute das Team Urspring den Vorsprung aus, obwohl man offensiv etliche Chancen ausließ. Doch gerade einmal sechs Punkte gestatteten die Gäste den Münchnern und lagen somit vor dem Schlussabschnitt mit 47:38 vorn. In den letzten zehn Minuten kam noch einmal Spannung auf, doch behielt die Mannschaft aus Urspring die Oberhand und sicherte sich so in ihrem achten Spiel der Hauptrunde den vierten Sieg. Erfolgreichste Werfer der Gäste waren Tim Martinez (14 Punkte), Yann Ahlgrim (11), Franklyn Aunitz (10) und Mathias Groh (10). Aunitz und Groh verzeichneten zudem ein Double-double, beide kamen auch noch auf zehn Rebounds.

Weiter ging es für das Team Urspring bereits am Dienstagabend mit dem Gastspiel bei BBU Allgäu/Memmingen (nach Redaktionsschluss beendet). Gegen den Tabellensechsten peilte der Fünfte zwei weitere Punkte im Kampf um die Play-offs an.

JBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Ratiopharm Ulm 90:72 (22:11, 14:31, 20:20, 34:10). - Mit einer über weite Strecken starken Leistung beendeten die Klosterschüler die Ulmer Siegesserie in der Hauptrunde. Urspring begann stark und auch die Taktik von Trainer Oliver Heptner, die Leistungsträger der Gäste zu Fouls zu zwingen und sie so früh unter Druck zu setzen, ging auf. Ulm war gezwungen, Spieler wie Jakob Hanzalek, Lenny Berger oder Pharrell Wallace-Steel immer wieder auf die Bank zu setzen, um sie nicht vorzeitig mit fünf persönlichen Fouls zu verlieren. Nach der 22:11-Führung nach dem ersten Abschnitt „haben wir im zweiten Viertel fünf Minuten vor der Pause den Faden verloren“, sagte Heptner. Die Folge: Ulm gewann das zweite Viertel klar und lag zur Pause mit 42:36 vorn.

Ausgeglichen verlief das dritte Viertel, immer wieder wechselte die Führung. Doch nach 30 Minuten hatte der knappe Vorsprung der Ulmer weiter Bestand (62:56). Danach waren die Gäste dem Druck, den Urspring (allen voran Louis Roth) in der Verteidigung auf sie ausübte, nicht mehr gewachsen. Und im Angriff gelang der Mannschaft von Heptner nahezu alles. „Drei Dreier von Timo Neunzling waren die Initialzündung“, so Heptner, der insgesamt 34 Punkte seines Teams in den letzten zehn Minuten sah – bei nur zehn der Ulmer. So fiel der Sieg am Ende sogar deutlich aus gegen den Nachbarn, gegen den man das Duell in der Vorrunde klar mit 56:75 verloren hatte. Anders als im ersten Aufeinandertreffen ließ sich Urspring durch den Rückstand zur Pause nicht verunsichern. „Wir hatten diesmal keine Angst, dass uns das Spiel entgleitet“, sagt der Trainer.

Bester Werfer von Urspring ist Jonathan Diederich mit 30 Punkten (außerdem 10 Rebounds), gefolgt von Maximilian Langenfeld (20), Timo Neunzling (17) und Daniel Helterhoff (17 Punkte/16 Rebounds).