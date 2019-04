Ursprings U16 gleicht Serie aus

In der zweiten Play-off-Runde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) hat das Team Urspring die Serie gegen Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners ausgeglichen. Nach der Niederlage in Frankfurt gewann Ursprings U16 ihr Heimspiel gegen die Hessen 70:65. Somit fällt die Entscheidung, wer weiterkommt, in der dritten Begegnung in Frankfurt.

JBBL, Play-offs: Team Urspring – Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners 70:65 (16:15, 17:18, 17:21, 20:11). Eine Woche zuvor hatte Urspring das erste Duell in Frankfurt deutlich verloren (68:92), dennoch traute Trainer Oliver Heptner seinem Team einen Erfolg über die Hessen zu – zumal in heimischer Halle. Allerdings müsse vor allem defensiv alles passen, so Heptner im Vorfeld der Partie. Genau das war im zweiten Duell der Fall. „Wir haben wesentlich besser verteidigt und haben den Frankfurtern die Würfe schwer gemacht“, sagte der Trainer. Vor alleim im letzten Viertel, als sie nur noch elf Punkte zuließen, hielten die Urspringschüler den Gegner in Schach. Das war entscheidend.

Beide Teams waren in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Urspring entschied das erste Viertel knapp für sich (16:15), Frankfurt das zweite ebenfalls mit einem Punkt (17:18), sodass es zur Pause unentschieden stand (33:33). Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Hessen zunächst Vorteile, sie gewannen das dritte Viertel mit 21:17 und starteten mit einem Vier-Punkte-Vorsprung in den Schlussabschnitt (54:50). Mitte des dritten Viertels sie eine kritische Phase gewesen für sein Team, sagte Heptner. „Da hatten wir zwei Minuten lang den Faden verloren, das Spiel stand auf der Kippe.“

Frankfurt war drauf und dran, mit einem erneuten Erfolg die Serie vorzeitig zu beenden, doch Urspring ließ es nicht zu. Heptners Team fand den Faden wieder, kam erst durch Einzelaktionen und im letzten Viertel durch ein gutes Zusammenspiel zum Erfolg. In den letzten vier Minuten fiel die Entscheidung. „Wir haben besser gepasst und besser geworfen“, sagte Heptner. Dagegen zeigten die Gäste Schwächen. „Sie konnten ihr Spiel nicht mehr so aufziehen, wie sie wollten.“ Urspring gewann mit fünf Punkten Vorsprung und glich die Serie aus. Somit stehen sich beide Mannschaften nun am Samstag, 13. April, 15 Uhr, ein drittes Mal gegenüber.

Beste Werfer für Urspring in Spiel zwei waren Maximilian Langenfeld (19 Punkte), Daniel Helterhoff (18), Timo Neunzling (13) und Jonathan Diederich (11). Helterhoff kam zudem auf 20 Rebounds und trug maßgeblich dazu bei, dass sich sein Team mehr Abpraller schnappte als Frankfurt (51:40).