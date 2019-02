Ursprings U16 empfängt Jahn München

In der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) empfängt die U16 aus Urspring am Sonntag, 17. Februar, die Mannschaft der Turnerschaft Jahn München.

JBBL, Hauptrunde: Team Urspring – TS Jahn München (Sonntag, 12.30 Uhr). - Mit der Turnerschaft hat Urspring noch eine Rechnung offen. In München Ende Januar verlor man (86:92), es war der einzige Sieg für Jahn in der Hauptrunde und ärgerlich für Urspring, weil die Punkte im Duell mit der IBAM um Platz drei der Gruppe am Ende fehlen könnten. „Wir wollen klarstellen, dass diese Auswärtsniederlage ein Ausrutscher war“, sagt Trainer Oliver Heptner vor dem zweiten Duell mit Jahn München. Verzichten muss Heptner nicht nur am Sonntag, sondern für den Rest der Saison auf Malte Nies, den eine Verletzung am Sprunggelenk zur Pause zwingt.