Ursprings Konkurrenz mit Vorteilen

In der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) hat das Team Urspring im Nachholspiel bei Bayern München (71:93) wenige Tage nach dem verlorenen Derby in Ulm (62:90) erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Damit sind die Play-off-Plätze in der Hauptrundengruppe 4 für Ursprings U19 noch ein Stück weiter entfernt. Für Trainer Krists Plendiskis kommt das nicht unerwartet. „Uns war schon vor der Saison klar, dass es sehr schwer werden wird.“

Nach der verlorenen Auftaktpartie Anfang Oktober gegen die Internationale Basketballakademie München (IBAM) weckten die folgenden Siege gegen Jahn München und das Team von BBU Allgäu Hoffnungen, dass Urspring nach der verpassten Play-off-Teilnahme in der vergangenen Saison diesmal unter den ersten vier der Hauptrunde landen würde. „Der eine oder andere hatte gehofft, dass es nach oben gehen kann“, sagt Krists Plendiskis. Der trotz seiner erst 29 Jahre erfahrene Trainer aus Lettland ließ sich davon aber nicht blenden und die folgenden Spiele gegen Ludwigsburg, Ulm und Bayern München, zeigten, was dem Team Urspring im Vergleich zu den Top-Mannschaften der Gruppe noch fehlt. „Tiefe im Kader und Zentimeter“, fasst es Plendiskis kurz und knapp zusammen.

Das Spiel am Wochenende bei den Bayern zeigte die Unterschiede deutlich auf. Die Münchner hätten fast 20 Talente im Kader, „die alle auf gutem Niveau“ sind. Darunter sind sieben Spieler, die über zwei Meter groß sind – Urspring hat nur zwei dieser Größe, Mathias Groh und Kevin Strangmeyer. Hinzu kommt die Erfahrung, die ebenfalls für die Konkurrenz spricht. Das Team Urspring hat sieben Spieler des jüngsten der drei NBBL-Jahrgänge (2000 bis 2002), nur drei (Strangmeyer, Franklyn Aunitz, Dejan Puhali) gehören dem ältesten Jahrgang an. Das sieht bei den Top-Teams zum Teil anders aus, Ulms Kader etwa besteht zu mehr als der Hälfte aus Spieler des Jahrgangs 2000.

Auch der jüngste Zugang in Urspring, Herman Melashych, ist erst 16 Jahre alt. Plendiskis war auf den Ukrainer, der als eines der größten Talente seines Landes gilt, aufmerksam geworden und in den ersten Spielen für seine neue Mannschaft hat Melashych sein Können schon angedeutet. Melashych, Tim Martinez und Mathias Groh sind Spieler des Jahrgangs 2002, von denen man sich in Urspring einiges verspricht und die auch ans Zweitliga-Team der Steeples herangeführt werden sollen – ähnlich wie Kevin Strangmeyer und Franklyn Aunitz, die bereits regelmäßig auch in der ProA zum Einsatz kommen.

Für Krists Plendiskis ist die Entwicklung der einzelnen Spieler und der gesamten Mannschaft wichtig. Der Tabellenplatz steht für ihn nicht im Vordergrund. Natürlich gehe man in jedes Spiel, um die beste Leistung und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, sagt der Trainer. Doch ist man sich bewusst, dass es womöglich erneut nicht zu einem der ersten vier Plätze und damit der Play-off-Teilnahme reicht. „Vor der Saison haben wir uns gesagt: BBU Allgäu und Jahn München müssen wir schlagen, ansonsten schauen wir Spiel für Spiel“, so Plendiskis, der die Qualität der Hauptrundengruppe 4 betont. Auf dem achten und letzten Platz stehen derzeit die Young Tigers aus Tübingen, die noch keinen Sieg erzielt haben. Das überrasche ihn, sagt Krists Plendiskis. „Tübingen hatte ich stärker erwartet.“ Schließlich stelle die U19 der Tigers mehr Landesauswahlspieler als Ulm und Urspring.

Das Team Urspring und die Young Tigers Tübingen treffen am 9. Dezember in Urspring aufeinander. Es ist das letzte Pflichtspiel der beiden Mannschaften im Jahr 2018.