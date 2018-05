Ursprings JBBL-Team beendet Ulmer Siegesserie

Das Team Urspring hat das Hauptrunden-Duell gegen die Young Tigers Tübingen in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) verloren. Erfolgreich war hingegen die U16 aus Urspring in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL), sie bezwang den bis dahin ungeschlagenen Hauptrunden-Tabellenführer Ulm.

NBBL, Hauptrunde 4: Team Urspring – Young Tigers Tübingen 63:68 (13:10, 18:14, 16:22, 16:22). Lange sah es nach einem Erfolg von Urspring gegen den bis dahin punktgleichen Bundesliga-Nachwuchs aus Tübingen aus. Die Heimmannschaft führte nach dem ersten Viertel mit 13:10 und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 31:24 aus. Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung. Die Young Tigers gewannen das dritte Viertel mit 22:16 und waren damit bis auf einen Punkte am Gegner dran (47:46). Auch der vierte Abschnitt endete 22:16 zugunsten der Tübinger, die damit das Spiel gedreht hatten und die zwei Punkte mitnahmen. Ausschlaggebend war die höhere Trefferquote der Gäste, fast die Hälfte der Tübinger Würfe aus dem Feld landete im Korb (27 von 57), beim Team Urspring waren es weniger als 35 Prozent (20 von 58). Dagegen hatte Urspring bei den Freiwürfen die Nase vorn (75 Prozent gegenüber 66 Prozent Trefferquote) sowie bei den Rebounds (43 zu 29). Doch dies half nicht, um die unnötige Heimniederlage zu vermeiden. Erfolgreichste Werfer der U19 aus Urspring waren Kevin Strangmeyer (15 Punkte), der zudem ein Double-Double verbuchte (16 Rebounds), Bo Meister, Lucas Loth (beide zwölf Punkte) und Moritz Noeres (10). Auf zwölf Rebounds kam Yannick Olma, der zudem sieben Punkte erzielte.

JBBL, Hauptrunde 4: Team Urspring – Ratiopharm Ulm 81:66. Nach fünf Niederlagen in der JBBL-Hauptrunde ist die U16 aus Urspring in die Erfolgsspur zurückgekehrt – und das ausgerechnet gegen den bis dahin in der Hauptrunde unbesiegten Nachwuchs des Bundesligisten Ratiopharm Ulm. „Die Mannschaft hat mal wieder gezeigt, was für ein Potenzial in ihr steckt“, sagte Urspring-Trainer Oliver Heptner. „Der Sieg war Balsam für die Seele.“ Umso mehr, weil es im Derby gegen die Ulmer gelang. In dem intensiven Spiel legte die Heimmannschaft von Beginn an vor und ließ sich auch nicht aus der Spur bringen, als die Gäste gegen Ende des dritten Viertels noch einmal bis auf drei Punkte herankamen. „Wir haben uns da nicht beirren lassen, sind nicht in Panik verfallen und haben einen Dreier des Gegners mit einem Dreier beantwortet“, so Heptner. Im Schlussabschnitt baute Ursprings U16 den Vorsprung wieder aus.

Die Heimmannshcaft überzeugte bis zum Schluss mit einer hohen Trefferquote und einer guten Teamleistung. „Wir haben in der Offensive gut zusammengespielt und gut verteidigt.“ Durch den Sieg festigte das Team Urspring den fünften Tabellenplatz, zwei Punkte vor den Young Tigers Tübingen.

Gegenüber Tübingen hat Urspring auch den besseren direkten Vergleich, nicht aber gegenüber dem Tabellenvierten Ludwigsburg, weshalb es für Heptners Team in den verbleibenden beiden Spielen darum geht, Rang fünf abzusichern.