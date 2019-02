Urspring zu Gast in Ludwigsburg

In der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) ist das Team Urspring am Freitag, 22. Februar, in Ludwigsburg zu Gast. Dabei treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander.

NBBL, Hauptrunde: Porsche BBA Ludwigsburg – Team Urspring (Freitag, 19.30 Uhr). - Der Vierte empfängt den Fünften, doch die Brisanz der Begegnung hält sich in Grenzen. Die Ludwigsburger, die am Mittwoch ein Nachholspiel bei Bayern München verloren (59:76) haben vier Punkte mehr als Urspring und in der laufenden Hauptrunde ein Spiel weniger ausgetragen als ihre Gäste. Das erste Duell im November entschied Ludwigsburg deutlich für sich (73:41), der direkte Vergleich mit Urspring dürfte der Mannschaft somit kaum mehr zu nehmen sein. Bei Urspring-Trainer Krists Plendiskis und seinen Spieler liegt das Augenmerk ohnehin schon nicht mehr auf dem theoretisch noch möglichen Erreichen der Play-offs – dazu müsste Ursprings U19 seine restlichen drei Hauptrundenspiele gewinnen und Ludwigsburg seine vier Partien verlieren – sondern auf die bestmögliche Ausgangsposition für die Play-downs. Das wäre Rang fünf, den das Team Urspring derzeit belegt.